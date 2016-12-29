В Петербурге арестован руководитель порта Усть-Луга Валерий Израйлит

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» (девелопер и управляющая компания морского торгового порта Усть-Луга) Валерий Израйлит арестован в Петербурге до 21 января, на 25 суток. Он обвиняется по статье «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». По информации «Фонтанки.ру», он обвиняется в хищении 1,5 млрд руб., выделенных на порт, а оперативным сопровождением дела занимается ФСБ. Ночью информагентства сообщили, что в компании прошли обыски.

Об аресте Израйлита агентства сообщили утром 29 декабря со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда Петербурга. «Фонтанке» в суде сообщили, что об аресте ходатайствовало петербургское управление Следственного комитета. «Из предоставленных в суд материалов следовало, что Израйлиту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», – сказал собеседник агентства. Меру пресечения Израйлиту выбрала ближе к ночи 28 декабря судья Лариса Бражникова.

В четверг вечером об обысках в «Компании Усть-Луга» «Интерфаксу» сообщил адвокат Александр Почуев. Он отметил, что следственные мероприятия в компании проводятся не в первый раз, на этот раз с обысками в штаб-квартиру пришли сотрудники ФСБ. На тот момент в компании о задержании руководителя не знали. Как сказала «Интерфаксу» директор по внешним связям компании Татьяна Паук, «действия по отношению к акционеру, безусловно, не скажутся на экономической политике компании», она заверила, что компания работает в штатном режиме и намерена полностью выполнять все свои обязательства. «Диалог ведется в юридическом поле, и пока более полной информацией мы не располагаем. Мы окажем посильное содействие правоохранительным органам, если это будет необходимо», - добавила Паук.

Утром Паук сказала «РИА Новости», что подтверждает, что в компании в среду прошли обыски, которые не сказались на работе. «Многие сотрудники и не знали, что на верхнем этаже работают следователи, никаких "маски-шоу" не было», - отметила она. На тот момент в компании не знали, по какой статье предъявлены обвинения ее руководителю. «Мы видим, что в России сейчас многие бизнесы находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. И нет ничего странного в том, что в компании проходят оперативно-следственные действия», - сказал «РИА Новости» Почуев.

В петербургском управлении ФСБ ситуацию не комментируют.

«Руководство региона в курсе. (. . .) Регрессные требования, выставленные областью по иску ВТБ, погашены более чем наполовину. Следственные действия в отношении Израйлита никак не скажутся на выполнении обязательств компании перед регионом», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации региона. Агентство напоминает, что «Компания Усть-Луга» планирует в I квартале 2017 г. полностью выплатить остатки долга перед правительством Ленинградской области, которая погасила долг компании по иску ВТБ.

В 2010 г. «Компания Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. под 9,5% годовых до ноября 2015 г. под гарантии Ленобласти, напоминает ТАСС. В 2015 г. банк судился с компанией за этот долг. Тогда стороны заключили мировое соглашение и договорились, что заемщик вернет деньги до марта 2016 г. В марте банк подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о банкротстве «Компании Усть-Луга». Позднее арбитраж постановил привлечь правительство Ленобласти и региональный комитет по финансам в качестве третьих лиц к делу о признании ОАО «Компания Усть-Луга» банкротом по иску банка ВТБ. Банк направил в правительство региона требование возместить долг компании в 532,8 млн руб., что и было сделано. Месяц назад «Компания Усть- Луга» вернула администрации региона 266 млн из 532,8 млн руб.

ОАО «Компания Усть-Луга» было создано в 1992 г. специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т различных грузов в год. Строительство нового российского порта велось в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства, напоминает ТАСС. Израйлит в 1999 г. стал гендиректором компании, шесть лет спустя возглавил ее совет директоров. Также он является президентом Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, напоминает «Фонтанка». Еще он является совладельцем ЗАО «Кингисеппский завод ферросплавов» и «Агрофирмы Ручьевский разлив» вместе с областным миллиардером Александром Рыбальченко и Андреем Муровым – сыном бывшего начальника ФСО России Евгения Мурова, добавляет издание.

«Фонтанка» пишет, что Израйлита заподозрили в хищении 1,5 млрд руб., выделенных на порт, и выводе их в офшоры через подставные фирмы. По сведениям издания, в доме бизнесмена во Всеволожском районе обыски начались рано утром в среду, следственные действия проводили оперативники Транспортной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Содержаться он будет в изоляторе ФСБ на Захарьевской.

Источник РБК в таможенных кругах, комментировавший обыски в «Компании Усть-Луга», считает, что обыски проходили в рамках проверки, проводившейся на северо-западном направлении, и оперативников ФСБ интересовали потоки контрабанды.