Безопасность и право
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Браслеты для всех

Министерство юстиции готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

Они предусматривают обязательное использование техсредств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом
Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) начала действовать в 2011 г.
Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) начала действовать в 2011 г.
Елена Нагорных / ТАСС

Министерство юстиции сообщило, что готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие обязательное использование технических средств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом. Сейчас закон предусматривает только возможность, но необязательность применения к подследственным так называемых электронных браслетов. Такая необязательность «ставит решение вопроса об их применении в зависимость от субъективной позиции должностного лица», т. е. создает возможность коррупционного поведения, разъясняет ведомство. Без технических средств обеспечить эффективный контроль за подозреваемыми и обвиняемыми невозможно, настаивает Минюст. Поправки должны вступить в силу с января 2018 г.

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