Министерство юстиции готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) начала действовать в 2011 г.
Елена Нагорных / ТАСС
Министерство юстиции сообщило, что готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие обязательное использование технических средств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом. Сейчас закон предусматривает только возможность, но необязательность применения к подследственным так называемых электронных браслетов. Такая необязательность «ставит решение вопроса об их применении в зависимость от субъективной позиции должностного лица», т. е. создает возможность коррупционного поведения, разъясняет ведомство. Без технических средств обеспечить эффективный контроль за подозреваемыми и обвиняемыми невозможно, настаивает Минюст. Поправки должны вступить в силу с января 2018 г.