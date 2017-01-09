Министерство юстиции готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

Министерство юстиции сообщило, что готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие обязательное использование технических средств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом. Сейчас закон предусматривает только возможность, но необязательность применения к подследственным так называемых электронных браслетов. Такая необязательность «ставит решение вопроса об их применении в зависимость от субъективной позиции должностного лица», т. е. создает возможность коррупционного поведения, разъясняет ведомство. Без технических средств обеспечить эффективный контроль за подозреваемыми и обвиняемыми невозможно, настаивает Минюст. Поправки должны вступить в силу с января 2018 г.

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