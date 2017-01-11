Безопасность и право
Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Полгода на согласование

Новая госпрограмма вооружений будет урезана по требованию Минфина

Она будет почти в 2 раза дешевле действующей
Освящение истребителя Су-30СМ на аэродроме города Черняховска
Освящение истребителя Су-30СМ на аэродроме города Черняховска
Виталий Невар / ТАСС

Новая государственная программа вооружений на 2018–2025 гг. должна быть подготовлена и согласована с промышленностью в первом полугодии 2017 г., сообщил во вторник на коллегии Министерства обороны министр Сергей Шойгу. «В этом году, в первом полугодии, если говорить точнее, мы должны подготовить, согласовать со всеми, в первую очередь с промышленностью, с наукой следующую государственную программу вооружений на период 2018–2025 гг. Это важнейшая задача, и на ней необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ», – заявил Шойгу.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике