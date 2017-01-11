Новая госпрограмма вооружений будет урезана по требованию Минфина

Новая государственная программа вооружений на 2018–2025 гг. должна быть подготовлена и согласована с промышленностью в первом полугодии 2017 г., сообщил во вторник на коллегии Министерства обороны министр Сергей Шойгу. «В этом году, в первом полугодии, если говорить точнее, мы должны подготовить, согласовать со всеми, в первую очередь с промышленностью, с наукой следующую государственную программу вооружений на период 2018–2025 гг. Это важнейшая задача, и на ней необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ», – заявил Шойгу.

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