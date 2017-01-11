Сирийских курдов не зовут на переговоры в Астане

Партия сирийских курдов «Демократический союз» во вторник заявила, что ее не позвали на переговоры в Астане, назначенные на 23 января. «Нас точно не пригласили, на переговорах не будет представлена ни наша партия, ни наши военные формирования. Такое ощущение, что на нас было наложено вето», – заявил Reuters представитель партии Халед Исса. Президент Сирии Башар Асад в понедельник заявил, что сирийское правительство готово встретиться с оппозицией в Астане: «Мы пока не знаем, кто будет с другой стороны. Если это будет настоящая сирийская оппозиция, т. е. ее представители должны находиться в Сирии, а не в Саудовской Аравии, Франции и Великобритании, то именно она и должна обсуждать проблемы Сирии. От этого зависит жизнеспособность переговоров». С 30 декабря в Сирии действует режим перемирия между правительственными войсками и отдельными отрядами вооруженной оппозиции. Категорически против участия «Демократического союза» в переговорах выступала Турция. В понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп не повторит ошибку своего предшественника и свернет поддержку сирийским курдам.

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