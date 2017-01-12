В 2017 году в Москве можно ожидать роста протестных настроений

В Москве перед муниципальными выборами 2017 г. и выборами мэра в 2018 г. может возрасти протестная повестка, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций «Российские регионы и региональная политика в конце 2016 г.: основные тренды, вызовы и конфликты». Кандидаты на муниципальных выборах, скорее всего, возьмут на вооружение тему платных парковок при проведении протестных акций. Также возрастает возможность проведения кампании за отставку мэра Москвы под социальными лозунгами.

В целом же снижение бюджетного дефицита, которое предполагает урезание расходов, также может привести к росту протестных настроений в регионах. При этом проблемы связанные с долговой нагрузкой на регионы есть там, где уже фиксировали протестные настроения, в частности Смоленской, Псковской, Костромской областях, Забайкальской крае и Еврейской автономной области, говорится в докладе.

Кроме того в 2017 г. возможны выступления глав регионов-доноров с критикой федеральных властей по поводу перераспределения средств от их субъектов к менее благополучным. Именно об этом в декабре говорил президент Татарстана Рустам Минниханов, однако тогда федеральному центру удалось быстро дать понять, что он не поддастся на давление Казани, говорят эксперты. Кремль при этом в этом году будет продолжать поддерживать проблемные территории при сохранении нагрузки на регионы-доноры.

Уровень социально-экономической стабильности в декабре 2016 г. был выше, чем в 2015 г., факторами частичной дестабилизации стала подготовка к предвыборным кампаниям 2017 г. и скандалы, связанные с арестами высокопоставленных чиновников, говорится в докладе. В частности, фигурантами уголовных дел оказались руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов и вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко. В докладе отмечается, что в 2017 г., когда начинается предвыборная кампания, востребованность антикоррупционной повестки в регионах может вырасти еще больше.

Если федеральный центр пойдет на замораживание инфраструктурных проектов в регионах, то это может привести к элитным конфликтам, считают авторы доклада. Сейчас эксперты выделают три группы регионов, охваченные элитными конфликтами. К первой группе относят регионы с ослабленной региональной администрацией и серьезным уровнем внутриэлитной напряженности, вроде Пермского края. Ко второй - те субъекты, где региональная администрация пытается преодолеть старые конфликты, вроде Севастополя. В третьей группе регионы, где конфликты только начали появляться и могут дать знать о себе в ходе предвыборных кампаний 2017 г., как, например, в Калининградской области.