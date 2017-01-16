Права бизнесменов в сфере лицензирования массово нарушаются

Прокуроры выявили 1880 нарушений закона о защите прав предпринимателей в ходе плановой проверки исполнения законодательства в сфере лицензирования, проводившейся в 2016 г. в 34 регионах, говорится в письме заместитель генпрокурора Александра Буксмана бизнес-омбудсмену Борису Титову («Ведомости» с ним ознакомились). Это говорит о распространенности нарушений прав предпринимателей в связи с ненадлежащим исполнением органами власти своих обязанностей, констатирует Буксман. По итогам проверки внесено 213 представлений, принесен 21 протест, к дисциплинарной ответственности привлечены 30 чиновников.

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