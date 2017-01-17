Президент Молдавии не исключил разрыва ассоциации с ЕС

Молдавия может аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС, так как подписание данного документа ничего не дало стране. С таким заявлением выступил президент Молдавии Игорь Додон на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало», - пояснил он.

По его словам, Молдавия потеряла российский рынок, при этом объемы экспорта в страны ЕС не выросли, а упали.

«То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано», - передает его слова «Интерфакс». Ряд соглашений между Молдавией и Евросоюзом были подписаны поспешно, добавил Додон.

«Сохранение государственности и нейтралитета Молдавии, реинтеграция страны и решение приднестровской проблемы, сохранение православных ценностей - все это невозможно отстаивать и решать без стратегического партнерства с Россией», - передает его слова ТАСС. Молдавия может стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе («Евразэс»). «Сегодня утром встречался с руководством Евразийской экономической комиссии. Сегодня я выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с «Евразэс», - сказал он, отметив, что в ближайшие недели начнутся консультации по данному вопросу. «Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии, в «Евразэс», - добавил он.

В свою очередь Путин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что отношения между Россией и Молдавией в последнее время «складывались не лучшим образом», но визит молдавского лидера в Москву может стать толчком для развития двусторонних связей.

«Отношения между нашими странами складывались в последнее время не лучшим образом, об этом говорит и падение товарооборота, за последние годы в два раза он упал», - говорил Путин.

Додон надеется на то, что Россия и Молдавия наладят стратегическое сотрудничество. «Мы очень надеемся, народ Молдовы очень надеется, что с 2017 г. у нас начинается новый этап, и мы сможем восстановить стратегическое партнерство по основным направлениям», - передает его слова «РИА Новости».

Молдавский лидер также считает, что конфликт в Приднестровье может быть политически урегулирован в течение 2-3 лет. «Приднестровье - это часть республики Молдова... Я очень надеюсь, что при активном участии и наших стратегических партнеров из Российской Федерации мы продвинемся в решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра», - сказал Додон.

«Мы настроены на конструктивный диалог с Москвой, мы прагматичны, мы понимаем, что у нас есть реальный шанс решить или начать решать некоторые проблемы», - говорил молдавский лидер на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.