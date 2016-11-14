В Болгарии и Молдавии будут пророссийские президенты

В Болгарии и Молдавии президентские выборы выиграли пророссийские политики. В Болгарии новым президентом будет бывший главком ВВС, беспартийный генерал Румен Радев, который баллотировался от оппозиционной социалистической партии. По итогам обработки 99,3% бюллетеней он набирал 59,4% голосов, как сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от правящей правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Цецка Цачева набирала 36,2%.

Как объявила Центральная избирательная комиссия Молдавии, по итогам обработки 99,9% протоколов лидер партии социалистов Игорь Додон набрал 52,29%. Бывший министр образования Майя Санду, лидер проевропейской партии PAS (Partidul «Actiunea si solidaritatea» - «Действие и солидарность») - 47,71%.

Реакция проигравших кандидатов

Оба победителя уже заявили о необходимости консенсуса в обществе. Санду уже заявила о нарушениях в ходе голосования, Цачева - признала поражение и пообещала подать в отставку с поста лидера партии ГЕРБ, а также назвала популизм новой проблемой для страны (цитата по Novinite.bg). Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал распустить правительство.

На выборах в Молдавии рекордную активность на выборах продемонстрировали граждане, живущие за рубежом, не всем из них хватило бюллетеней. Санду также заявила, что «тысячи жителей Приднестровья были организованным образом доставлены на избирательные участки с использованием административных ресурсов» (цитата Deutsche Welle). Председатель ЦИК Алина Руссу признала проблему с зарубежными участками и пообещала, что она будет обсуждаться на высшем уровне.

Румен Радев

Reuters называет Радева «дружественным России новичком в политике». В ходе предвыборной кампании он говорил, что не будет инициировать выход Болгарии из НАТО, но высказывал мнение, что про-европейская политика не означает «анти-российской политики». Его соперница Цачева называла социалистический период истории Болгарии «темным прошлым». На прямой вопрос, будет ли Радев пророссийским лидером или проамериканским, он ответил, «до недавних пор я летал на российском самолете, учился я в Америке, но я болгарский генерал и буду проболгарским», сообщает ВВС. Радев уже сказал, что намерен встречаться с лидерами всех стран, в том числе налаживать диалог с президентом США и президентом России. Как передает БГНЕС, он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп недвусмысленно выражал намерение строить диалог с Москвой, и сказал, что это позволяет надеяться на снижение конфронтации.

Игорь Додон

В Молдавии Додон заявил, что «люди устали от семилетнего правления коалиции проевропейских партий, нищеты, коррупции и беззаконий», «хотят перемен и желают, чтобы Молдавия была процветающей, целостной, сильной и суверенной, сотрудничала и с Западом, и с Востоком, чтобы наши дети жили в своем государстве, а не в уезде другой страны» (цитаты ТАСС). Впрочем, он обещал прислушиваться и к мнению тех, кто голосовал против него.

Додон ранее обещал, что в случае избрания «первый визит нанесет в Москву, чтобы инициировать разработку и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Россией, которое предусматривает экономическое, социальное и политическое сотрудничество, единый подход в вопросе урегулирования приднестровского конфликта, гарантии для молдавских трудовых мигрантов, находящихся в России» (цитата ТАСС). Также он говорил, что надеется вернуть на российский рынок молдавскую продукцию, экспорт которой был ограничен после подписания соглашения об ассоциации и свободной торговле Молдавии с Евросоюзом. Из-за этого поставки товаров из Молдавии в Россию снизились в 2015 г. на 40% при росте экспорта в ЕС только на 10%, напоминает ТАСС. Додон сначала обещал, что инициирует денонсацию соглашения с ЕС, но перед вторым туром заявил, что это не в президентских полномочиях и что он будет добиваться изменения условий этого договора, чтобы они не препятствовали развитию связей с Россией, напоминает «Интерфакс».

Игорь Додон экономист по образованию, он закончил три факультета по экономической тематике. Он также является президентом Федерации шахмат Молдавии. Во время правления Партии коммунистов с 2001 по 2008 г. работал в правительстве, в том числе занимал посты министра экономики и первого вице-премьер-министра. В 2009 г. стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но вышел из партии в конце 2011 г. и возглавил Партию социалистов. На парламентских выборах 2014 г. социалисты получили чуть больше 20% и сформировали самую крупную фракцию в парламенте, оставаясь в оппозиции к правящей проевропейской коалиции.

Додон обещал в случае победы на выборах поддерживать нейтралитет и государственность Молдавии и не допустить ее объединения с Румынией. Как сообщает «Интерфакс», он собирался законодательно запретить партии, которые выступают за объединение двух стран. Также он обещал укрепить экономику с учетом принципа социальной справедливости. Дружба с Россией была отдельным пунктом его предвыборной программы.