Международные отношения

Марин Ле Пен назвала стиль правления Путина «разумным протекционизмом»

Она также считает, что победа Трампа увеличила ее шансы стать президентом Франции в 2017 году
Ле Пен назвала «разумным протекционизмом» стиль правления Путина
Ле Пен назвала «разумным протекционизмом» стиль правления Путина
Claude Paris / AP

Лидер французской крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен рассказала в интервью BBС, что победа Дональда Трампа на выборах президента США увеличила шансы на ее собственную победу в президентских выборах в следующем году.

По ее словам, Трамп «сделал возможным то, что ранее представлялось как невозможное».

Ожидается, что она сможет пройти во второй тур выборов в мае, уточняет BBC.

Марин Ле Пен
председатель французского «Национального фронта»
«Нам следовало бы работать с Россией»
Персона - Марин Ле Пен, председатель французского «Национального фронта»

Ле Пен также назвала «разумным протекционизмом» стиль правления президента России Владимира Путина, который «отстаивает интересы своей страны, защищая ее идентичность».

На вопрос о потенциальной угрозе со стороны России после аннексии Крыма и военной операции в Сирии Ле Пен ответила, что «нет причин бояться». «Россия - европейская страна, и поэтому, если мы хотим создать сильную Европу, лучше вести переговоры с Россией», - считает она.

На вопрос, считает ли Ле Пен, что ее шансы на победу в президентских выборах увеличились, она ответила: «Да, я надеюсь, что во Франции народ тоже решит опрокинуть стол - стол, за которым элита делит то, что принадлежит французскому народу».

От Дональда Трампа ждут неожиданностей

Она добавила, что перед французскими избирателями будет стоять выбор между мультикультурным обществом, «следующим модели англоязычных стран мира, где процветает фундаменталистский ислам», и «независимой нацией, где люди способны контролировать свою судьбу».

«Я верю, что у каждой страны есть право защищать собственные интересы», - добавила она.

Говоря об иммиграции, Ле Пен подчеркнула: «Мы не собираемся принимать больше людей, достаточно, мы сыты по горло».

Америка против Трампа

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Митинг в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
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Митинг в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
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Митинг в Нью-Йорке 10 ноября
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Комментарии  ()
Pravilov
19:26 13.11.2016
Фрики подбадривают друг друга
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