Марин Ле Пен назвала стиль правления Путина «разумным протекционизмом»

Она также считает, что победа Трампа увеличила ее шансы стать президентом Франции в 2017 году

Лидер французской крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен рассказала в интервью BBС, что победа Дональда Трампа на выборах президента США увеличила шансы на ее собственную победу в президентских выборах в следующем году.

По ее словам, Трамп «сделал возможным то, что ранее представлялось как невозможное».

Ожидается, что она сможет пройти во второй тур выборов в мае, уточняет BBC.

Ле Пен также назвала «разумным протекционизмом» стиль правления президента России Владимира Путина, который «отстаивает интересы своей страны, защищая ее идентичность».

На вопрос о потенциальной угрозе со стороны России после аннексии Крыма и военной операции в Сирии Ле Пен ответила, что «нет причин бояться». «Россия - европейская страна, и поэтому, если мы хотим создать сильную Европу, лучше вести переговоры с Россией», - считает она.

На вопрос, считает ли Ле Пен, что ее шансы на победу в президентских выборах увеличились, она ответила: «Да, я надеюсь, что во Франции народ тоже решит опрокинуть стол - стол, за которым элита делит то, что принадлежит французскому народу».

Она добавила, что перед французскими избирателями будет стоять выбор между мультикультурным обществом, «следующим модели англоязычных стран мира, где процветает фундаменталистский ислам», и «независимой нацией, где люди способны контролировать свою судьбу».

«Я верю, что у каждой страны есть право защищать собственные интересы», - добавила она.

Говоря об иммиграции, Ле Пен подчеркнула: «Мы не собираемся принимать больше людей, достаточно, мы сыты по горло».

Америка против Трампа