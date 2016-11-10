От Дональда Трампа ждут неожиданностей

Взят не только Белый дом

На выборах президента США во вторник победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Барак Обама поздравил Трампа по телефону и пригласил на встречу в Белый дом в четверг для того, чтобы обсудить передачу власти. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Победа миллиардера, который почти по всем опросам отставал от Хиллари Клинтон, стала не единственным сюрпризом выборов: республиканцы смогли удержать большинство в обеих палатах конгресса.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил Трампа с победой и выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, однако заявил, что это будет непростой путь.

Во время предвыборной кампании между Трампом и руководством партии развернулся настоящий конфликт, многие высокопоставленные республиканцы открыто поддержали Клинтон, поэтому новому президенту предстоит решить непростую задачу, убежден политический советник республиканцев Рэй Макнэлли: «Трампу придется немедля заключить перемирие с оппозиционными республиканцами, если он хочет достичь высоких целей в следующие четыре года, а не получать блокаду от однопартийцев на каждое свое предложение. Он должен вести себя щедро и по-президентски, а не выглядеть маленьким и жалким. Мы уже в эти часы видим лидеров партии, которые идут его поздравлять и обещают его поддерживать». Республиканцы и Трамп друг в друге остро нуждаются, поэтому прежние обиды им придется забыть, согласен профессор Гарвардского университета Александр Кейссар: «Политики обожают выигрывать, поэтому некоторые республиканцы, которые ему вставляли палки в колеса, сейчас все-таки начнут с ним работать. Ему также придется идти на компромисс, потому что преимущество республиканцев в обеих палатах совсем маленькое, поэтому каждый голос имеет значение. Его самые спорные идеи, например возведение стены на границе с Мексикой, разрыв торговых соглашений и разрыв соглашения с Ираном, вряд ли вызовут у них восторг и будут реализованы». Конфликт с руководством республиканской партии еще окажет свое влияние – например, Трампу будет сложно найти толковых советников по внешней политике, продолжает профессор Колумбийского университета Роберт Джервис, эта задача для него намного сложнее, чем для Клинтон.

Перетянул колеблющихся Трамп смог получить 278 голосов выборщиков и одержал победу в 28 из 50 штатов, при этом за него проголосовало примерно на 225 000 человек меньше, чем за Клинтон. Решающее значение для его победы имело голосование в колеблющихся штатах, таких как Флорида, а также потеря Клинтон таких традиционно «демократических» штатов, как Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

Американская система сдержек и противовесов дает президенту право определять внешнюю политику, при этом конгресс оставляет за собой право одобрять соглашения и объявлять войну, напоминает Макнэлли, а значит, Трампу ничто не помешает начать новый диалог с Москвой. Трампу придется отфильтровать многие свои высказывания, не согласен Кейссар: «Провести границу между тем, что он говорил во время кампании, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, и тем, что он реально намеревается сделать, невероятно сложно. Про Россию он говорил хорошие вещи, но также он говорил и о восстановлении мощи США и вряд ли пойдет на существенные уступки». Против реального улучшения отношений с Россией может сыграть и темперамент Трампа, который на удивление помог ему на выборах, продолжает Джервис: «Он, конечно, может достучаться до Путина и даже в одностороннем порядке снять часть санкций, но потом начинается самое интересное – если российский лидер поведет нечестную игру, подставит Трампа, что-то недоскажет, то новый американский президент не только моментально охладеет к этой идее, но и может начать Путину мстить. Шутки с ним плохи, помните, что он далеко не политик в привычном понимании».

Война или мир

У Трампа были заявления о том, что Америка безвозмездно обеспечивает безопасность союзникам и это неправильно, говорит эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. На практике это может означать, что он, вероятно, будет увязывать отношения военной помощи таким странам с двусторонними экономическими отношениями и усилит давление на европейцев, чтобы они повысили военные расходы. Это неприятно для союзников США и, возможно, такие из них, как Япония и Южная Корея, начнут наращивать собственные военные возможности, говорит Кашин. Объявленная Трампом линия на пересмотр торговых отношений с Китаем, если будет реализована, приведет к торговой войне и грозит дальнейшим обострением отношений с Пекином, полагает Кашин. На Ближнем Востоке он может начать вести менее сложную игру, чем предыдущая администрация, и, возможно, не будет продвигать повестку распространения демократии. При этом в регионе возможна активизация антитеррористических военных операций, но на определенные и ограниченные сроки.

По мнению эксперта Кеннановского института при Центре Вильсона Майкла Кофмана, в сфере внешней и оборонной политики от администрации Трампа можно ожидать любых неожиданностей. В то же время большая часть истеблишмента в сфере национальной безопасности не будет заменена, а бюрократия в США является четвертой ветвью власти и может легко задушить или саботировать политику президента, считает Кофман. Российская операция в Сирии не привязана к выборам в США и спекуляции о том, что после победы Трампа начнется активизация действий российских сил, беспочвенны, говорит полковник запаса Виктор Мураховский.

Экономические перспективы

Обещания кандидатов относительно мер поддержки экономики в прошедшей кампании были нечеткими, и особенно это касалось Трампа, который лишь делал отдельные заявления, не конкретизируя, как именно предлагаемые им меры могут быть реализованы. В основном его позиция заключалась в желании снизить налоги для бизнеса и домохозяйств; защитить внутренний рынок и рабочие места, ограничив международную торговлю за счет отказа от торговых соглашений или их пересмотра, а также введения тарифов на импорт; увеличить расходы на инфраструктуру. В своей речи после победы Трамп лишь дважды сказал про экономику. «У нас великий экономический план. Мы удвоим рост, и у нас будет сильнейшая экономика в мире», – заявил он. Трамп обещал самый масштабный пересмотр налогового кодекса с 1986 г. Он предлагал снизить налог на прибыль компаний с 35 до 15%, а максимальную ставку подоходного налога для физлиц – с 39,6 до 33% плюс сократить количество ставок; а также отменить действующий уже столетие налог на наследство. Учитывая то, что республиканцы, контролирующие обе палаты конгресса, также хотят снизить налоги и реформировать налоговый кодекс, вероятность этой реформы высока. Правда, по подсчетам Центра налоговой политики, подобная реформа налогов сократит доходы федерального бюджета за десятилетие на $6,2 трлн. А госдолг может вырасти с 75% ВВП до 130%, если не сокращать расходы. В ING считают, что конгрессмены все-таки более консервативно подойдут к вопросам бюджета, поэтому обещания Трампа по снижению налогов могут быть скорректированы.

«Самым большим неизвестным фактором и потенциально самым значительным поводом для беспокойства на финансовых рынках остаются действия Трампа в области торговой политики, – говорится в отчете ING. – Агрессивный протекционизм Трампа может спровоцировать глобальную торговую войну, что будет иметь очень плохие последствия для рисковых активов и роста мировой экономики». Именно поэтому развивающиеся рынки, особенно зависящие от экспорта, сильно пострадали в среду из-за победы Трампа и многие не восстановились после снижения, добавляет Нил Ширинг, главный экономист по развивающимся странам Capital Economics. Трамп грозил расторгнуть NAFTA (соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой), ввести 35%-ные пошлины на импорт из Мексики и 45%-ные – из Китая, разорвать некоторые двусторонние соглашения о свободной торговле и даже выйти из ВТО. Непонятно, как именно могут быть реализованы эти идеи, тем более что республиканская партия всегда выступала за свободу торговли, отмечает Ширинг. «Как бы то ни было, TPP и TIPP теперь мертвы», – добавляет он, т. е. переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства (12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США) и Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (США и ЕС) продолжены не будут.