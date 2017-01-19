Хулиганов будут наказывать на земле, в небесах и на море

Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: На земле, в небесах и на море

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг планирует одобрить поправки ко второму чтению так называемого законопроекта об авиадебоширах. Согласно поправкам уголовной ответственности будут подлежать граждане, устраивающие хулиганские действия «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на транспортном средстве общего пользования». Как ранее пояснил журналистам председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»), необходимость принятия документа связана с тем, что транспортное хулиганство представляет собой гораздо большую опасность, чем хулиганство на улице. В скором времени Госдума также намерена принять во втором чтении законопроект о черных списках авиапассажиров.