Прокуратура поддержала бизнес в вопросе о тарифах на коммунальные услуги

Проведя проверки по обращению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Генпрокуратура обнаружила нарушения в тарифном регулировании коммунальных услуг в пяти регионах. Об этом Титову сообщил в письме («Ведомости» с ним ознакомились) замгенпрокурора Александр Буксман. Так, в Курганской области утверждались завышенные тарифы на услуги по передаче электроэнергии, в Ленинградской вводилась плата за присоединение к электросетям без ее дифференциации, в Санкт-Петербурге в тарифы ресурсоснабжающих организаций включили затраты, не относящиеся к регулируемой деятельности. Прокурорами приняты меры реагирования и работа регуляторов приведена в соответствие с федеральным законодательством, пишет Буксман. Поводом для проверки стало исследование Центра мониторинга и контроля за ценообразованием (ЦМОК, НКО по общественному контролю в области госрегулирования цен и тарифов). Предметом пристального изучения специалистов центра стала тарифная политика, проводимая властями пяти регионов, говорит директор центра Алексей Малозёмов, именно оттуда, по данным федерального барометра предпринимательских настроений «Деловой России», поступало особенно много жалоб на тарифное регулирование. Приятно слышать, что выводы, сделанные экспертами центра, впоследствии подтвердила прокуратура, отмечает он. На самом деле проблема системная и выходит далеко за рамки одной проверки, добавляет Малозёмов. Об этом свидетельствует мониторинг тарифных решений – в частности, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2016 г., выборочно проведенный ЦМОКом в 25 регионах. В итоге выяснилось, что из 1860 исследованных тарифных решений в сфере теплоснабжения 252 приняты с признаками нарушения, а из 1113 решений в сфере водоснабжения и водоотведения таких уже 366.

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