Безопасность и право

Россия не будет платить компенсацию акционерам ЮКОСа

В качестве жеста доброй воли Россия может возместить ущерб «добросовестным акционерам», допустил КС
По мнению суда, государством были нарушены права заявителей на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, что привело к банкротству компании
По мнению суда, государством были нарушены права заявителей на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, что привело к банкротству компании
С.Портер / Ведомости

Конституционный суд (КС) признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в той части, в которой он настаивает на отказе от взыскания налоговых санкций, в свое время наложенных на ЮКОС. Это 19 января заявил председатель КС Валерий Зорькин, который огласил решение по запросу Минюста о возможности исполнения решения суда.

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«Отказ России от взыскания налоговых санкций, на чем настаивает ЕСПЧ, противоречил бы ст. 57 Конституции, которая возлагает на государство обязанность обеспечить уплату налогов каждым на основании принципа равенства и справедливости», сказал Зорькин. По мнению суда, инициированное менеджерами ЮКОСа беспрецедентное по масштабам уклонение от налогообложения в условиях острого экономического кризиса противоречит принципам равенства и справедливости в конституционных отношениях. Налоговые санкции в отношении ЮКОСа стали следствием, того, что руководители компании не осуществляли корпоративные права разумно и добросовестно, говорится в постановлении суда. Таким образом, они не могут претендовать на компенсацию.

Также КС не согласился с оценкой ЕСПЧ примененного к ЮКОСу административного сбора в 7% как чрезмерного – в российской правовой системе такой сбор является административной санкцией, к которой в полной мере применимо требование разумности и соразмерности, настаивает Конституционный суд. Уклонение ЮКОСа от налогов в таких масштабах угрожало принципам существования правового социального государства, что потребовало от него принятия надлежащих мер, объяснил Зорькин.

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31 июля 2014 г. ЕСПЧ присудил бывшим акционерам компании 1,86 млрд евро. По мнению суда, государством были нарушены права заявителей на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, что привело к банкротству компании. Однако Минюст утверждает, что возложенные этим решением на Россию обязательства основаны на таком толковании ЕСПЧ положений Конвенции о правах человека, которое расходится с Конституцией. При этом он апеллировал к постановлениям самого же Конституционного суда, который ранее подтвердил возможность привлечения к ответственности за налоговые правонарушения за пределами срока давности и возможность взыскания исполнительского сбора, заведомо превышающего расходы на исполнение.

Тем не менее КС не исключает возможность проявления Россией доброй воли и достижения компромисса в отношении выплат добросовестным акционерам, пострадавшим от банкротства ЮКОСа. Правительство правомочно рассмотреть вопрос о выплате соответствующих сумм, но такая выплата не должна затрагивать доходы бюджета и имущества Российской Федерации, подчеркнул Конституционный суд. Это может быть сделано, например, за счет ранее сокрытого имущества компании, разъяснил КС.

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