Россия не будет платить компенсацию акционерам ЮКОСа

По мнению суда, государством были нарушены права заявителей на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, что привело к банкротству компании

Конституционный суд (КС) признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в той части, в которой он настаивает на отказе от взыскания налоговых санкций, в свое время наложенных на ЮКОС. Это 19 января заявил председатель КС Валерий Зорькин, который огласил решение по запросу Минюста о возможности исполнения решения суда.

«Отказ России от взыскания налоговых санкций, на чем настаивает ЕСПЧ, противоречил бы ст. 57 Конституции, которая возлагает на государство обязанность обеспечить уплату налогов каждым на основании принципа равенства и справедливости», сказал Зорькин. По мнению суда, инициированное менеджерами ЮКОСа беспрецедентное по масштабам уклонение от налогообложения в условиях острого экономического кризиса противоречит принципам равенства и справедливости в конституционных отношениях. Налоговые санкции в отношении ЮКОСа стали следствием, того, что руководители компании не осуществляли корпоративные права разумно и добросовестно, говорится в постановлении суда. Таким образом, они не могут претендовать на компенсацию.

Также КС не согласился с оценкой ЕСПЧ примененного к ЮКОСу административного сбора в 7% как чрезмерного – в российской правовой системе такой сбор является административной санкцией, к которой в полной мере применимо требование разумности и соразмерности, настаивает Конституционный суд. Уклонение ЮКОСа от налогов в таких масштабах угрожало принципам существования правового социального государства, что потребовало от него принятия надлежащих мер, объяснил Зорькин.

31 июля 2014 г. ЕСПЧ присудил бывшим акционерам компании 1,86 млрд евро. По мнению суда, государством были нарушены права заявителей на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, что привело к банкротству компании. Однако Минюст утверждает, что возложенные этим решением на Россию обязательства основаны на таком толковании ЕСПЧ положений Конвенции о правах человека, которое расходится с Конституцией. При этом он апеллировал к постановлениям самого же Конституционного суда, который ранее подтвердил возможность привлечения к ответственности за налоговые правонарушения за пределами срока давности и возможность взыскания исполнительского сбора, заведомо превышающего расходы на исполнение.

Тем не менее КС не исключает возможность проявления Россией доброй воли и достижения компромисса в отношении выплат добросовестным акционерам, пострадавшим от банкротства ЮКОСа. Правительство правомочно рассмотреть вопрос о выплате соответствующих сумм, но такая выплата не должна затрагивать доходы бюджета и имущества Российской Федерации, подчеркнул Конституционный суд. Это может быть сделано, например, за счет ранее сокрытого имущества компании, разъяснил КС.