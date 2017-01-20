Безопасность и право
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Компенсационный суд

Отказ от выполнения решений ЕСПЧ не станет регулярной практикой

Постановление КС по делу ЮКОСа – штучный продукт, считают эксперты
Валерий Зорькин защитил Конституцию от ЮКОСа и ЕСПЧ
Валерий Зорькин защитил Конституцию от ЮКОСа и ЕСПЧ
Александр Николаев / PhotoXPress

Конституционный суд признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), присудившего акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,87 млрд евро. Россия вправе отступить от наложенных на нее обязательств, если это единственный способ не нарушить Конституцию, объяснил председатель суда Валерий Зорькин, оглашая решение, принятое по запросу Минюста. Он напомнил, что ранее суд уже признал соответствующим Конституции привлечение ЮКОСа к ответственности за налоговые правонарушения за пределами срока давности и возможность взыскания предельного размера исполнительского сбора. По убеждению судей, сама по себе выплата бывшим акционерам компании, выстроившей незаконные схемы уклонения от налогообложения, значительной денежной компенсации, причем из того самого бюджета, который недополучил от ЮКОСа огромные суммы, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости в налоговых правоотношениях. Но даже если акционеры не принимали участия в создании преступных схем, они получали дивиденды, в том числе и за счет неуплаченных налогов, рассудил Конституционный суд.

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