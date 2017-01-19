Невзлин предсказал России проблемы после решения КС по ЮКОСу

Бывший совладелец НК «ЮКОС» Леонид Невзлин предсказал, что решение Конституционного суда России (КС) о невыплате компенсации экс-акционерам компании создаст для России проблемы на международной арене.

Невзлин заявил порталу «Открытая Россия», что решение КС не изменит отношения к делу ЮКОСа в Европе. «Эта штука (ситуация с делом ЮКОСа) не закончилась. Она может превратиться во что угодно. Она может превратиться в следующие санкции, создать политические проблемы. Не только это решение, но и все остальные - как по делу Пичугина, так и по другим отказам по делу ЮКОСа», – сказал Невзлин.

По его словам, решение КС было ожидаемым. «Наше дело показательное. Они (российские власти) не выполнили решение по Пичугину, они не выполнили решение по налогам по Ходорковскому и Лебедеву, теперь они не выполнили решение, которое было принято в интересах иностранных акционеров. Они здесь не нам отказали в получении денег, они здесь отказали в получении денег всем тем сотням, а то и тысячам людей, которые были акционерами ЮКОСа и по их вине эти деньги потеряли», – сказал Невзлин.

Мосгорсуд 1 августа 2008 г. заочно приговорил Невзлина, с 2003 г. проживающего в Израиле, к пожизненному заключению за организацию убийств и покушения на убийство. Экс-сотрудник службы безопасности НК «ЮКОС» Алексей Пичугин в 2007 г. пожизненно осужден за организацию убийств и покушения на убийство, часть из преступлений, по версии российского правосудия, он осуществил вместе с Невзлиным.

Решение КС по делу ЮКОСа нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и демонстрирует неуважение России к верховенству закона, заявил ранее Джонатан Хилл, директор по связям с общественностью Group Menatep Limited (GML), представляющей интересы ЮКОСа. «В очередной раз Россия демонстрирует абсолютное презрение к верховенству закона. Сегодня она нарушила Европейскую конвенцию по правам человека и гарантии каждого человека на свободу и правосудие», – сказал Хилл.

В четверг КС постановил, что решение Страсбургского суда о выплате экс-акционерам НК «ЮКОС» компенсации в размере 1,8 млрд евро не подлежит исполнению. По мнению КС, оно противоречит ст. 57 Конституции, которая возлагает на государство обязанность обеспечить уплату налогов каждым на основании принципа равенства и справедливости. По мнению КС, ЮКОС уклонялся от уплаты налогов и налоговые санкции в его отношении стали следствием того, что руководители компании не осуществляли корпоративные права разумно и добросовестно. Таким образом, они не могут претендовать на компенсацию.

31 июля 2014 г. ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить им 300 000 евро в качестве возмещения судебных издержек. Позже ЕСПЧ объявил об отклонении ходатайства российских властей о пересмотре этих постановлений.