Владислав Сурков лишился руководителя аппарата

Опубликованный в октябре 2016 г. украинской хакерской группировкой «Киберхунта» массив электронных писем (в том числе о ситуации на Украине и в Донбассе), якобы принадлежащих помощнику Владимира Путина Владиславу Суркову, привел к отставке в Кремле. Как рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента, спустя два месяца, в декабре, уволился руководитель аппарата Суркова Александр Павлов и эта отставка может быть напрямую связана со скандальной перепиской. Знакомый Суркова дал понять, что Павлов действительно оставил должность, но о мотивах говорить не стал, добавив, что «слышал о претензиях к нему по работе». Связаться с Павловым «Ведомостям» не удалось.

В управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, «Ведомостям» заявили, что Павлов уволился по собственному желанию: «Три года отработал, устал».

В опубликованном массиве писем (они датированы осенью 2013 г. – летом 2014 г.), который, как утверждала «Киберхунта», находился в рабочем почтовом ящике Суркова с доменом gov (также приводились письма якобы с почты Суркова на домене Yandex.ru), в частности, содержалось письмо от помощника основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малафеева, датированное 13 мая 2014 г., где предлагались кандидатуры на руководящие должности в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Ряд людей из списка, в частности Александр Захарченко, получили назначения спустя четыре месяца после даты письма – Захарченко был назначен председателем правительства ДНР. Одним из самых резонансных документов был план «Шатун» по дестабилизации ситуации на Украине в конце 2016–2017 гг. путем организации массовых протестов с привлечением украинской оппозиции, которую предлагалось использовать втемную. Вся переписка велась от имени сотрудников аппарата Суркова.

Сурков с публичными комментариями по поводу приписываемой ему опубликованной переписки не выступал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дважды давал разъяснения по опубликованным документам. Сначала он заявил, что знает Суркова более 10 лет и за эти годы Суркову «как очень талантливому человеку» «все время что-то приписывается», но чаще всего действительности это не соответствует («РИА Новости», 25 октября 2016 г.). Спустя сутки Песков сказал, что в Кремле ознакомились с опубликованными данными, назвал документ «любопытным», но вновь отрицал авторство Суркова. «Могу сказать: это не он. Более того, могу добавить: он не пользуется электронной почтой. Вообще», – отметил Песков («Интерфакс»).

Нельзя исключить, что публикация «переписки Суркова» могла быть симметричной мерой США в ответ на утечку писем из ящика руководителя кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты и руководителя национального комитета демократической партии Дебби Вассерман-Шульц, в которой США обвинили Россию, предполагает Майкл Кофман из Центра Кеннана. По словам старшего научного сотрудника НИУ ВШЭ Василия Кашина, если версия об американском происхождении утечки верна, то есть вероятность, что в ходе публикации через украинские ресурсы украинским пропагандистам захотелось «улучшить» эти материалы, что привело к появлению в их составе таких анекдотичных материалов, как план «Шатун».

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский