ФБР проверяет трех соратников Трампа на предмет связей с Кремлем – NYTimes

Американские спецслужбы и правоохранительные органы проверяют соратников избранного президента Дональда Трампа на предмет связей с Кремлем, пишет The New York Times. По данным ее источников, для этого проверяются перехваченные записи переговоров и письма, а также финансовые сделки. В фокусе внимания спецслужб - бывший председатель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, который был вынужден уволиться из-за всплывшей информации о сотрудничестве с «Партией регионов» Виктора Януковича. ФБР уже изучает контакты Манафорта с Россией и и Украиной, а некоторые его знакомые стали объектом слежки по подозрению в связях с ФСБ, сказал один из источников издания. Также проверяются еще два советника избирательного штаба - Картер Пейдж и Роджер Стоун.

Это означает, что в тот момент, когда Трамп принесет присягу, его соратники находятся под следствием. Став президентом, он получит право контролировать спецслужбы и сможет остановить или перенаправить это расследование, пишет NYTimes.

Связаны ли перехваченные материалы с предвыборной кампанией Трампа и с самим Трампом, неясно, отмечает газета. Также неясно, связано ли это расследование с расследованием взлома серверов Демократической партии, ответственность за который уходящая администрация и спецслужбы возлагают на Москву.

Проверку ведет ФБР, ему помогают Национальное агентство безопасности, ЦРУ и отдел по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США. В последние недели работа следствия активизировалась, но до сих пор никаких подтверждений нарушений или злого умысла не было найдено, говорят источники газеты. Среди материалов следствия есть аудиозаписи переговоров, которые спецслужбам предоставил Белый дом. С досье, которое на Трампа собрал бывший сотрудник Mi6 и которое опубликовал Buzzfeed, расследование не связано.

Переходной команде Трампа ничего не известно ни о расследовании, ни о том, что для расследования могут быть какие-либо основания, заявила NYTimes представитель команды Хоуп Хикс. Манафорт назвал подозрения в сотрудничестве с российскими властями «грязными штучками Демократической партии» и «абсолютной ложью». Он ни сам никогда никак не контактировал с российскими чиновниками, ни пытался кого-либо к этому подтолкнуть.

Трамп неоднократно заявлял, что у него в России нет никаких активов и интересов. До недавних пор он говорил, что невозможно доказать, что Кремль может быть как-либо связан с хакерами, взломавшими серверы демократов. Также он выражал надежду, что с руководством России удастся наладить отношения и сотрудничество, так как это соответствует всеобщим интересам, но одновременно невысоко оценивал шансы на то, что это получится. Также он сетовал, что приходится иметь дело с удивительно лживой прессой. Члены его будущей администрации в последнее время стали жестче высказываться о России.

На днях The New York Times опубликовала расследование о том, что Трамп с 1987 г. неоднократно пытался наладить бизнес в России в сфере недвижимости, приезжал в страну, но в результате у него ничего не получилось. Он приезжал в Россию, чтобы изучить возможности строительства отеля, затем в Москву приезжали его дети и партнеры, а в 1996 г. он подавал заявку на регистрацию в России своего товарного знака.

Дональд Трамп и его связи с Россией по версии FT