ФБР проверяет трех соратников Трампа на предмет связей с Кремлем – NYTimes

Проверку ведет ФБР, ему помогают Национальное агентство безопасности, ЦРУ и отдел по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США
Matt Rourke / AP / Ведомости
Американские спецслужбы и правоохранительные органы проверяют соратников избранного президента Дональда Трампа на предмет связей с Кремлем, пишет The New York Times. По данным ее источников, для этого проверяются перехваченные записи переговоров и письма, а также финансовые сделки. В фокусе внимания спецслужб - бывший председатель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, который был вынужден уволиться из-за всплывшей информации о сотрудничестве с «Партией регионов» Виктора Януковича. ФБР уже изучает контакты Манафорта с Россией и и Украиной, а некоторые его знакомые стали объектом слежки по подозрению в связях с ФСБ, сказал один из источников издания. Также проверяются еще два советника избирательного штаба - Картер Пейдж и Роджер Стоун.
Это означает, что в тот момент, когда Трамп принесет присягу, его соратники находятся под следствием. Став президентом, он получит право контролировать спецслужбы и сможет остановить или перенаправить это расследование, пишет NYTimes.
Связаны ли перехваченные материалы с предвыборной кампанией Трампа и с самим Трампом, неясно, отмечает газета. Также неясно, связано ли это расследование с расследованием взлома серверов Демократической партии, ответственность за который уходящая администрация и спецслужбы возлагают на Москву.
Проверку ведет ФБР, ему помогают Национальное агентство безопасности, ЦРУ и отдел по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США. В последние недели работа следствия активизировалась, но до сих пор никаких подтверждений нарушений или злого умысла не было найдено, говорят источники газеты. Среди материалов следствия есть аудиозаписи переговоров, которые спецслужбам предоставил Белый дом. С досье, которое на Трампа собрал бывший сотрудник Mi6 и которое опубликовал Buzzfeed, расследование не связано.
Переходной команде Трампа ничего не известно ни о расследовании, ни о том, что для расследования могут быть какие-либо основания, заявила NYTimes представитель команды Хоуп Хикс. Манафорт назвал подозрения в сотрудничестве с российскими властями «грязными штучками Демократической партии» и «абсолютной ложью». Он ни сам никогда никак не контактировал с российскими чиновниками, ни пытался кого-либо к этому подтолкнуть.
Трамп неоднократно заявлял, что у него в России нет никаких активов и интересов. До недавних пор он говорил, что невозможно доказать, что Кремль может быть как-либо связан с хакерами, взломавшими серверы демократов. Также он выражал надежду, что с руководством России удастся наладить отношения и сотрудничество, так как это соответствует всеобщим интересам, но одновременно невысоко оценивал шансы на то, что это получится. Также он сетовал, что приходится иметь дело с удивительно лживой прессой. Члены его будущей администрации в последнее время стали жестче высказываться о России.
На днях The New York Times опубликовала расследование о том, что Трамп с 1987 г. неоднократно пытался наладить бизнес в России в сфере недвижимости, приезжал в страну, но в результате у него ничего не получилось. Он приезжал в Россию, чтобы изучить возможности строительства отеля, затем в Москву приезжали его дети и партнеры, а в 1996 г. он подавал заявку на регистрацию в России своего товарного знака.
Дональд Трамп и его связи с Россией по версии FT
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Трамп привез водку на «Ярмарку миллионеров» в Москву в 2007 г. Однако в итоге его водочный проект провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
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Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол