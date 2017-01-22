Международная жизнь

СМИ сообщили о провале испытания баллистической ракеты в Великобритании

Неудачный пуск Trident II D5 был произведен еще в июне 2016 года, но о нем стало известно только сейчас
СМИ сообщили о провале испытания баллистической ракеты в Великобритании
СМИ сообщили о провале испытания баллистической ракеты в Великобритании
Phil Sandlin / AP

Газете The Sunday Times стало известно, что правительство Великобритании скрыло факт неудачного пуска баллистической ракеты Trident II D5. По данным издания, которое ссылается на источник в Военно-морской службе (ВМС) Великобритании, запуск был произведен с английской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне 2016 г.

Причина неудачного пуска ракеты, которая не была оснащена ядерной боеголовкой, не указывается. Однако источник The Sunday Times в ВМС Соединенного Королевства знает, что ракета, выпущенная с подводной лодки Vengeance, скорее всего, сбилась с курса и полетела в сторону побережья США. Собеседник издания добавил, что неисправность проявилась после того, как Trident II D5 была выпущена из-под воды.

Ядерной безопасности в мире в 2016 году не прибавилось
Ядерной безопасности в мире в 2016 году не прибавилось
Россия и США могут играть в этом процессе более конструктивную роль, считают эксперты Люксембургского форума

Как отмечает The Sunday Times, это было единственное испытание этой ракеты, произведенное Великобританией в течение последних четырех лет. В связи с тем что пуск был неудачным, этот инцидент был скрыт британским правительством, поскольку факт провала мог нанести ущерб авторитету ядерного сдерживания королевства.

Газета подчеркивает, что провал запуска ракеты произошел за несколько недель до голосования в палате представителей парламента Великобритании по вопросу использования баллистических ракет Trident.

США провели первые испытания ПРО в Европе

Как указывает The Sunday Times, спустя короткое время после происшествия пост премьер-министра заняла Тереза Мэй, однако она ни разу не высказывалась о нем, более того, ей удалось убедить парламент выделить в июле около 40 млрд фунтов стерлингов на программу модернизации Trident.

Для предоставления отчета о ЧП в палату представителей будет вызван британский министр обороны Майкл Фэллон, добавляет издание. Оно предполагает, что утечка данных о неудачном пуске ракеты станет причиной «серьезной политической бури».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике