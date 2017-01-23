Верховный суд разрешил выпускать обвиняемых из-под стражи

Если следователи несколько раз ходатайствуют о продлении срока содержания под стражей, ссылаясь при этом на необходимость одних и тех же следственных действий, судам следует выяснить причины, по которым такие действия не были произведены, настаивает Верховный суд. Если причина в неэффективной организации расследования, то это может стать одним из оснований для отказа в продлении ареста. По аналогии не может быть основанием для автоматического продления и сам по себе факт ознакомления обвиняемого с материалами дела. Об этом говорится в обзоре практики рассмотрения судами ходатайств следователей об избрании меры пресечения, который Верховный суд опубликовал в пятницу. По данным высшей судебной инстанции, суды уже выпускали на свободу обвиняемых из-за нерасторопности следователей – например, в Нижегородской и Московской областях. Но, судя по количеству разъяснений, ранее изданных судом (за 13 лет вышло восемь постановлений пленума Верховного суда на эту тему), вопрос об избрании меры пресечения остается одним из наиболее сложных в судебной практике.

Верховный суд снова напоминает, что вывод об обоснованности подозрений должен подтверждаться данными о причастности обвиняемого к преступлению, добытые предварительным расследованием доказательства нужно изучать, а оперативные данные, на которые ссылается следователь, оценивать. Суды не могут мотивировать решение об аресте данными, на которые не ссылался следователь. Ну и отправлять за решетку предпринимателей по экономическим делам тоже неправильно, в очередной раз указывает высшая судебная инстанция, ссылаясь в качестве правильных примеров на решения судов, отказывавших в санкции на арест.

Суды верят следствию За первое полугодие 2016 г. суды удовлетворяли девять из 10 ходатайств следователей о мере пресечения в виде заключения под стражу: они дали 63 890 санкций на арест, а отказали лишь в 6044 случаях.

Должно быть, Верховному суду пришлось нелегко с поиском подходящих примеров, предполагает советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн: по данным официальной судебной статистики, суды удовлетворяют более 90% ходатайств об аресте и более 99% – о его продлении. Отмена ареста из-за того, что не ведется следственных действий, – это пока фантастика, уверен эксперт; скорее, такой обзор практики носит демонстративный характер: судьям дают понять, какая линия поведения ненаказуема и даже поощряется.

Помимо этого, замечает Рубинштейн, Верховный суд дал несколько важных разъяснений – например, перечислил признаки, по которым дело можно отнести к разряду сложных (по таким делам мера пресечения может быть продлена более чем на шесть месяцев). Сейчас следователь может просто сослаться на сложность дела, не уточняя, в чем именно она состоит, в обзоре же приводятся конкретные критерии: давность, преступление совершено на территории иностранного государства, свидетели неоднократно меняли анкетные данные и проживают в других регионах, большой объем дела и т. п. Также важно, добавляет эксперт, что, по мнению Верховного суда, отсутствие регистрации не является безусловным основанием для решения об аресте – в качестве альтернативы он вводит такое понятие, как «устойчивые социальные связи».

Адвокат Дмитрий Аграновский напоминает, что российская практика избрания и особенно продления меры пресечения вызывает многочисленные нарекания у Европейского суда по правам человека. Дело даже чуть было не дошло до вынесения пилотного постановления, вспоминает Аграновский. В итоге в решении по делу «Жеребин и другие против России» Страсбургский суд указал России на наличие в этой области системных проблем. Адвокат вспоминает, что один из его клиентов был арестован через 74 часа после задержания (хотя по закону через 48 часов его обязаны были отпустить) и это решение впоследствии подтвердили все инстанции, включая Верховный суд.