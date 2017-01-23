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Трамп начал вывод США из Транстихоокеанского партнерства

Штаты отказываются от глобализации
  • Александра Прокопенко,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Трамп начал вывод США из Транстихоокеанского партнерства
Трамп начал вывод США из Транстихоокеанского партнерства
Evan Vucci / AP

Одним из первых указов на посту президента США Дональд Трамп подписал отказ США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (TPP), сообщает агентство Bloomberg. «Это - большое дело для американских рабочих», - заявил он после подписания документа.

Помимо США, Японии, Мексики и Канады в TPP вошли Австралия, Новая Зеландия, Перу, Чили, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур. Вместе эти страны контролируют 40% мирового ВВП и около трети мирового торгового оборота, сообщало агентство Bloomberg. По оценкам Института мировой экономики Петерсона, партнерство увеличит доходы его участников на $285 млрд к 2025 г., их экспорт вырастет на $440 млрд. 64% от общего прироста ВВП придется на Японию и США, пишет The Economist. Договор о партнерстве был подписан в октябре 2015 г., но так и не ратифицирован Конгрессом США.

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Соглашение должно было позволить США противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе. Как ожидалось, во взаимной торговле будут отменены около 18 000 пошлин на американские товары. «95% потенциальных потребителей нашей продукции живут за границей: мы не можем позволить странам вроде Китая определять правила мировой экономики, эти правила должны написать мы, открывая новые рынки американским товарам», – говорил тогда прежний президент США Барак Обама (цитата по Reuters).

Трамп не раз говорил, что одним из его первых шагов как президента США станет пересмотр внешнеторговых соглашений, прежде всего ТТП и Североамериканского соглашения о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA).

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В борьбе с неравенством и в попытках ускорить экономический рост страны все чаще прибегают к протекционизму, отказываясь от принципов глобализации, указывали эксперты ВЭФа в докладе о рисках. В 2017 г. они впервые выделили новый риск – «неэффективность регионального и глобального управления».

«Нужно развивать открытую мировую экономику. Не нужно прятаться в порту каждый раз, когда сталкиваешься со штормом, это никуда нас не приведет, - указывал в своем выступлении в Давосе председатель КНР Си Цзинпин, - мы должны стремиться к развитию торговли и инвестиций, сказать нет протекционизму. В торговой войне победителей не будет».

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Для России краткосрочные потери от соглашения были бы незначительными, говорит профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Отказ США от участия в ТРР негативно повлияет на мировую экономику, говорит Волчкова, это еще один пример отказа от глобализации в пользу протекционизма. По данным Global Trade Alert, c 2010 г. от 50 до 100 протекционистских мер вводилось в первые четыре месяца каждого года, в 2016 г. их число выросло до 150. А из-за низких темпов роста страны будут еще активнее отказываться от глобализации, предупреждает МВФ, что окажет еще большее давление на мировую торговлю и экономику. В 1985–2007 гг. мировая торговля росла в среднем вдвое быстрее, чем ВВП, но последние четыре года она едва поспевает за слабым ростом мировой экономики. По оценкам ВТО, в 2016 г. мировая торговля выросла только на 1,7%, это самый медленный темп роста с 2007 г. Без США ТРР во многом будет бессмысленно, заключает Волчкова.

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