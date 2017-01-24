Безопасность и право
Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Не особо опасен

Генпрокуратура недовольна статьей об уголовной ответственности за нарушения на митингах

Другие правоохранительные органы уверены в ее конституционности
Соратники Ильдара Дадина давно уверены в незаконности его преследования
Соратники Ильдара Дадина давно уверены в незаконности его преследования
Игорь Акимов / Интерпресс / ТАСС

Статья 212.1 Уголовного кодекса (УК), предусматривающая ответственность за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, не вполне корректна и вызывает вопросы у правоприменителей. Об этом говорится в отзыве Генпрокуратуры на жалобу в Конституционный суд первого осужденного по этой статье Ильдара Дадина («Ведомости» ознакомились с документом). Слушания по делу пройдут в суде во вторник.

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