Верховного судью Чечни выберет Путин

Оба кандидата считают, что глава Чечни Рамзан Кадыров поддерживает их в равной степени

Высшая квалификационная коллегия судей во вторник рекомендовала сразу двух кандидатов на пост председателя Верховного суда Чечни.

На должность претедуют зампред и сейчас временно исполняющий обязанности председателя Верховного суда Тахир Мурдалов и председатель Гудермесского городского суда республики Алавдин Гардалоев.

Мурдалов предоставил положительную характеристику, подписанную зампредом Верховного суда Владимиром Давыдовым, отметившим высокое качество работы Мурдалова и организаторские способности. Сведения о доходах и расходах судьи вопросов у членов ВККС не вызвали, хотя ФНС продолжает числить за ним квартиру в Москве, проданную, по словам судьи, еще в 2009 г. Родственные связи судьи не дали оснований заподозрить потенциальный конфликт интересов.

Гардалоева (положительную характеристику ему писал зампред республиканского Верховного суда) подвели стабильность вынесенных решений ( в вышестоящих инстанциях устояли только 66,7% решений по уголовным делам и 75% – по гражданским) и родственники: брат жены осужден, хоть и условно, сестра оштрафована судом за хранение и изготовление продукции, не отвечающей требованиям безопасности, на сестру жены составлено 93 административных протокола. Еще одна сестра уехала лечиться во Францию, да так там и осталась – оформила вид на жительство.

Тем не менее Верховный суд и Совет судей не нашли оснований отказать кому-то из кандидатов в поддержке, их примеру последовала и ВККС.

Кресло председателя республиканского Верховного суда освободилось в конце сентября, когда после резкой критики со стороны президента Чечни Рамзана Кадырова заявление об отставке подал Магомед Каратаев. В беседе с корреспондентом «Ведомостей» кандидаты рассказали, что не ощутили какого-либо давления на суд, а президента республики они видят «только по телевизору». Решение Каратаева об отставке было добровольным, утверждают кандидаты. На вопрос, кого именно из двоих поддерживает Рамзан Кадыров, они уверенно ответили, что обоих.

Окончательный выбор в вопросе о назначении нового председателя Верховного суда Чечни предстоит сделать президенту Владимиру Путину, который подписывает указы о назначении федеральных судей.