«Закон Яровой» предложили отделить от религии

Законодательное регулирование, которое введено «пакетом Яровой», влечет ограничение конституционных прав граждан и несоразмерно его эффективности при противодействии терроризму. Об этом говорится в проекте экспертного заключения на пакет антитеррористических поправок (авторы - депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров), подготовленном президентским Советом по правам человека (СПЧ).

Поводом для подготовки заключения («Ведомости» с ним ознакомились) стал сбор 100 000 подписей за отмену «пакета Яровой» на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) и обсуждение вопроса о возможном внесении поправок. При рассмотрении законопроекта в Госдуме СПЧ уже давал экспертное заключение, напоминают правозащитники: часть рекомендаций была учтена, но после этого в закон были включены новые положения, которые тоже вызывают критику.

Выводы СПЧ о нормах «пакета Яровой», касающихся мобильных операторов и интернет-провайдеров, а также изменений в Уголовном кодексе, в основном те же, что и в первом заключении. Так, требование о хранении данных СПЧ считает «беспрецедентным покушением на неприкосновенность личной жизни граждан», а ужесточение ряда статей УК и введение новых составов преступлений - неоправданным и зачастую лишенным смысла. Что же касается той части пакета, которая появилась в последний момент перед его принятием Госдумой и накладывает новые ограничения на миссионерскую деятельность, то правозащитники предлагают выделить ее целиком из действующего регулирования и разработать заново, если правительство сочтет это необходимым. Неясно, каким образом эти поправки в закон о свободе совести вообще связаны с «антитеррористическим пакетом», подчеркивает СПЧ, к тому же закон уже провоцирует произвольное правоприменение - например, к ответственности по нему в основном привлекают протестантов.

Ранее на прошлой неделе экспертная рабочая группа под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, рассмотрев петицию РОИ, отвергла предложение отменить «пакет Яровой», ограничившись рекомендацией правительству провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения закона для хранения содержимого телефонных разговоров и интернет-трафика. Кроме того, Госдуме было рекомендовано подумать, как изменить закон так, чтобы исключить возможность широкого толкования понятий «миссионерская деятельность» и «экстремизм».

Председатель СПЧ Михаил Федотов не стал комментировать проект заключения, сказав лишь, что он находится на стадии голосования членов совета. Руководитель центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский считает, что часть про миссионерство нужно полностью отменять, хотя такое предложение невыполнимо: «Но можно попытаться побудить законодателя придумать что-то другое ради той цели, которую можно считать антитеррористической: нынешние нормы к этой цели отношения не имеют». Правоприменительная практика уже показала, что полиция, в чьей компетенции эти дела находятся, просто не понимает норм про миссионерство, подчеркивает Верховский: «Если Дума не готова отменить эту часть пакета, то пусть хотя бы начнет нормальное обсуждение – тогда, возможно, удастся выяснить, какие административные меры могут реально помешать террористам, но не ограничивать столь радикально проповедь как таковую».

Заключение СПЧ показывает, насколько сырым был пакет поправок, а замечания к нему по существу являются предложением его отменить, говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Пакет Яровой» внес путаницу в законодательство в сфере религиозной политики, поэтому любые уточнения и поправки тоже могут быть восприняты как вмешательство в дела религиозных объединений и нарушение свободы совести, считает эксперт: «Многие религиозные движения восприняли намерение контролировать миссионеров в рамках антитеррористического пакета как оскорбление. Верующих стали рассматривать как потенциальных экстремистов. Такое впечатление, что "пакет Яровой" принимали, не читая закон о свободе совести, куда вносились поправки».

Существовавший до июня 2016 г. закон устраивал все религиозные объединения, подчеркивает Лункин: «Сейчас лидеры и прихожане самых разных церквей и движений недоумевают: что это за государство, которому доставляет удовольствие через полицейских и ФСБ штрафовать баптистов, пятидесятников и индуистов и депортировать иностранцев, которые решили помолиться в России?»