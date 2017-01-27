Куратор общественных проектов Кремля перейдет на работу в Минобрнауки

Начальник управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович станет замминистра образования и науки, а также будет работать в должности статс-секретаря ведомства, сообщил РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, место Зеньковича в управлении скорее всего займет Сергей Новиков, занимающий пост замначальника управления внутренней политики и отвечающий за информационную повестку.

Руководитель департамента информации Минобразования Андрей Емельянов подтвердил «Ведомостям», что в министерстве ожидают назначения Зеньковича «в самое ближайшее время».

«Ожидаем, что опыт и навыки Павла Зеньковича усилят качество работы министерства во взаимодействии с профильными департаментами администрации президента и Федеральным собранием», - пояснил Емельянов. Зенькович имеет опыт работы в разных управления администрации президента, в правительстве, а также структурах МИДа, подчеркнул он. Получить комментарий Зеньковича не удалось.

Собеседник «Ведомостей» в управлении общественных проектов также сообщил, что Зенькович покидает должность начальника управления и переходит в Минобразования. «Он сегодня провел встречу и попрощался со всеми сотрудниками», - отмечает источник.

Предполагается, что Зенькович займет должность замминистра-статс-секретаря. «Ольге Юрьевне нужен понятный и опытный человек на этой позиции, с Зеньковичем она работала и хорошо знакома», - отметил он. Кто займет место начальника УОП, он сказать затруднился.

Зенькович возглавил управление администрации президента по общественным проектам в октябре 2012 г. До этого он занимал должность замруководителя управления президента по внутренней политике (УВП). Во время президентских выборов 2012 г. Зенькович занимал пост замруководителя предвыборного штаба Путина. Нынешний министр образования Ольга Васильева раньше была его заместителем в УОП, напоминает РБК.

В середине января 2017 г. «Ведомости» писали о том, что Васильева, ставшая министром образования и науки в августе 2016 г., до сих пор не может сформировать команду. За руководящие портфели развернулась настоящая аппаратная война, в которой свои интересы пытаются лоббировать сразу несколько крупных фигур, рассказали тогда «Ведомостям» человек, близкий к руководству Минобрнауки, и подтвердили федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник.

За пять месяцев Васильева смогла продвинуть на высокий пост только одного своего человека – Ирину Кузнецову (назначена замминистра 1 декабря). Два других заместителя – Вениамин Каганов и Людмила Огородова – с 2013 г. работали в команде предыдущего министра Дмитрия Ливанова. Вакантными до сегодняшнего дня долгое время оставались две важнейшие должности – первого замминистра и статс-секретаря в ранге замминистра.