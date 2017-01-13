Министру образования не хватает двух ключевых заместителей

Министр образования и науки Ольга Васильева, назначенная в августе 2016 г., до сих пор не может завершить формирование своей команды. За руководящие портфели развернулась настоящая аппаратная война, в которой свои интересы пытаются лоббировать сразу несколько крупных фигур, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству Минобрнауки, и подтвердили федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. За пять месяцев министр смогла продвинуть на высокий пост лишь одного своего человека – Ирину Кузнецову (назначена замминистра 1 декабря), отмечает собеседник в министерстве. Два других заместителя – Вениамин Каганов и Людмила Огородова – с 2013 г. работали в команде предыдущего министра Дмитрия Ливанова. При этом вакантными остаются две важнейшие должности – первого замминистра и статс-секретаря в ранге замминистра, что мешает эффективной работе министерства в целом, констатирует собеседник.

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