Власть
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Кадровый голод

Министру образования не хватает двух ключевых заместителей

За их назначение развернулась аппаратная война между несколькими крупными лоббистами
Новому министру Ольге Васильевой пока не удалось завершить формирование своей команды
Новому министру Ольге Васильевой пока не удалось завершить формирование своей команды
Максим Стулов / Ведомости

Министр образования и науки Ольга Васильева, назначенная в августе 2016 г., до сих пор не может завершить формирование своей команды. За руководящие портфели развернулась настоящая аппаратная война, в которой свои интересы пытаются лоббировать сразу несколько крупных фигур, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству Минобрнауки, и подтвердили федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. За пять месяцев министр смогла продвинуть на высокий пост лишь одного своего человека – Ирину Кузнецову (назначена замминистра 1 декабря), отмечает собеседник в министерстве. Два других заместителя – Вениамин Каганов и Людмила Огородова – с 2013 г. работали в команде предыдущего министра Дмитрия Ливанова. При этом вакантными остаются две важнейшие должности – первого замминистра и статс-секретаря в ранге замминистра, что мешает эффективной работе министерства в целом, констатирует собеседник.

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