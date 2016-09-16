Васильева создала специальный департамент для сотрудничества с силовиками - РБК

Новый министр образования и науки Ольга Васильева создала в министерстве новый департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений. Об этом говорится в приказе, копия которого имеется у РБК.

Новый департамент, который будет находиться в подчинении у Васильевой, возьмет на себя контроль над финансовыми потоками, госзакупками и сотрудничеством с силовиками.

Кроме того, в подчинение новому министру переходят еще три департамента: государственной политики в сфере общего образования (управляет общеобразовательными школами), государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи и информационной политики. Об этом агентству рассказал источник в Минобрнауки и подтвердил собеседник, близкий к ведомству.