Новый министр образования Васильева уволила своих заместителей – РБК

Новый министр образования и науки Ольга Васильева уволила троих заместителей министерства и четырех начальников департаментов. Лишившиеся должностей работники отвечали за информационную политику, имущество и кадры. Об этом сообщает во вторник, 30 августа, РБК со ссылкой на два источника в Минобрнауки.

По информации агентства, о своем решении Васильева объявила в ходе рабочего совещания.

В частности, были уволены заместители Александр Климов, Екатерина Толстикова и Александр Повалко, которые курировали проведение конкурсных процедур, информационную политику, кадровую политику, имущество, финансовые вопросы и т. д.

Кроме того, своих постов лишились главы основных департаментов - департамента информационной политики Анна Усачева, департамента имущества Александра Харченко, департамента государственной службы, кадров и управления делами Владимир Голубовский и департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Александра Страдзе.

Как уточняют собеседники РБК, пока Васильева не представила замену уволенным заместителям.