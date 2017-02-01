Минюст готов изменить правила отъема у должников единственного жилья

Юристы высказались резко против принятия проекта в нынешнем виде
А. Гордеев / Ведомости
Минюст готов внести изменения в проект закона о лишении должников единственного жилья, опубликованный для общественного обсуждения в начале января. Об этом на «нулевых чтениях» в Общественной палате во вторник заявил замдиректора департамента Минюста Денис Новак. Там получили более 1000 отзывов, сказал он: «Суды уже начали применять постановление Конституционного суда [во исполнение которого разработан проект] без всякого закона и каких-либо гарантий». Новак сообщил, что Минюст, вероятно, сделает плавающим размер долга, при котором возможно изъятие единственного жилья (см. врез): «Чем жилье дороже, тем ниже должен быть процент, например 0,5%, а для дешевого жилья он должен доходить до 30–40%». «Идеальным вариантом» было бы сначала предоставлять должнику новое помещение и лишь потом продавать очищенное от обременений жилье, полагает он.