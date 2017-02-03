Демократия
Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Бывший депутат хочет в мэры

Дмитрий Гудков хочет стать единым демкандидатом в мэры Москвы

Потенциал у экс-депутата Госдумы есть, но договориться будет непросто, считают эксперты
Удастся ли Гудкову стать единым кандидатом от демократов, будет зависеть от общего дизайна выборов
Удастся ли Гудкову стать единым кандидатом от демократов, будет зависеть от общего дизайна выборов
М. Стулов / Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков планирует выдвигаться на пост мэра Москвы на выборах 2018 г. и хочет стать единственным кандидатом от демократов. О своем выдвижении он объявит на брифинге в ближайшее время, рассказал «Ведомостям» человек в окружении Гудкова и подтвердил руководитель его штаба на выборах в Госдуму 2016 г. Максим Кац. Сам Гудков отказался от комментариев, но подтвердил проведение брифинга в ближайшее время.

По словам Каца, кампания Гудкова будет состоять из двух этапов: муниципальные выборы осенью 2016 г., на которых планируется провести в депутаты 200–300 человек (их подписи нужны для преодоления муниципального фильтра), и непосредственно выборы мэра. Поэтому о выдвижении решено объявить заранее, поясняет он: «На выборах в Госдуму у Гудкова получилось стать единым кандидатом от демократических сил. Он со многими договорился о поддержке на выборах мэра, и эти переговоры еще продолжаются». Кац говорит, что руководство «Яблока» (от него Гудков шел в Госдуму-2016) положительно отнеслось к его предложению совместно проводить муниципальную кампанию. Правда, в среду московское «Яблоко» исключило Каца из партии «за нанесение ущерба ее интересам», но он предполагает, что федеральное бюро его исключение остановит. По словам Каца, сторонники Гудкова готовы помогать и кандидатам от «Парнаса» и «Открытой России».

Собеседник в оппозиции говорит, что у Гудкова непростые отношения с «Яблоком»: там предполагают, что Кац пытается «расчистить» московское отделение под Гудкова, хотя никаких доказательств этого нет. «Но если с «Яблоком» Гудков сможет договориться, то с Алексеем Навальным – нет, у них взаимное раздражение. При этом «Яблоку» выгоднее было бы поддержать Гудкова, так как у них нет своего кандидата: [председатель московского отделения Сергей] Митрохин на прошлых выборах мэра показал, что он слабый кандидат», – сказал собеседник.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова говорит, что пока Гудков к ним за поддержкой не обращался, но если обратится, они готовы рассмотреть такую возможность. По словам Митрохина, есть предварительное решение московской конференции о выдвижении в мэры именно его: «У Гудкова нет опыта работы в Москве, чтобы претендовать на этот пост». Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский сказал «Ведомостям», что если Гудков пойдет на выборы, то с большой долей вероятности они его поддержат, но решать это будет совет движения. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отказалась от комментариев, с лидером «Парнаса» Михаилом Касьяновым связаться в четверг не удалось. На выборах мэра-2013 Навальный, выдвигавшийся от «РПР-Парнаса», набрал 27,2% голосов, Митрохин от «Яблока» – 3,5%.

Фактически муниципальная кампания в Москве уже идет и формирование общегородской команды – неплохая идея, считает политолог Александр Кынев: «Мобилизующих тем на этих выборах немного, а избирателей на участки приводить надо. Дополнительная идея могла бы придать выборам какой-то смысл и привлечь избирателей». Другие кандидаты тоже могут использовать идею, что, выбирая муниципальных депутатов, москвичи таким образом выражают отношение к властям города и готовятся к выборам мэра, говорит эксперт: «Это правильный разворот, другое дело – как это будет сделано. Качество кампании зависит от множества вещей, в том числе и работы штаба, а в кампании Гудкова в округе были разные персонажи». Удастся ли Гудкову стать единым кандидатом от демократов, будет зависеть от общего дизайна выборов, который пока еще непонятен, добавляет Кынев.

У Гудкова были неплохие шансы по округу, проиграл он очень достойно (см. график) и его кампания показала, что потенциал у него есть, считает политолог Константин Калачев: «Дальше можно было уйти в политическое небытие или напомнить о себе и оставаться на слуху, а со временем быть упоминаемым вместе с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным – как Навального сейчас упоминают в президентской кампании, и этот пример для Гудкова, наверное, является показательным». Но если с Путиным альтернатива сложнее, то у Собянина высокий антирейтинг, его команда допускает ошибки – и все это можно использовать для раскрутки и повышения цитируемости, говорит эксперт: «Если добиться того, что пропагандистская машина московской мэрии заметит Гудкова и начнет его мочить, то можно по мере того, как будет падать популярность Собянина, сыграть на контрпозиционировании». У Гудкова неплохой политический бэкграунд, но удастся ли ему стать единым кандидатом, зависит от того, сможет ли он раскрутиться и продемонстрировать, что ставка на него сможет сыграть, полагает Калачев.

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