Дмитрий Гудков хочет стать единым демкандидатом в мэры Москвы

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков планирует выдвигаться на пост мэра Москвы на выборах 2018 г. и хочет стать единственным кандидатом от демократов. О своем выдвижении он объявит на брифинге в ближайшее время, рассказал «Ведомостям» человек в окружении Гудкова и подтвердил руководитель его штаба на выборах в Госдуму 2016 г. Максим Кац. Сам Гудков отказался от комментариев, но подтвердил проведение брифинга в ближайшее время.

По словам Каца, кампания Гудкова будет состоять из двух этапов: муниципальные выборы осенью 2016 г., на которых планируется провести в депутаты 200–300 человек (их подписи нужны для преодоления муниципального фильтра), и непосредственно выборы мэра. Поэтому о выдвижении решено объявить заранее, поясняет он: «На выборах в Госдуму у Гудкова получилось стать единым кандидатом от демократических сил. Он со многими договорился о поддержке на выборах мэра, и эти переговоры еще продолжаются». Кац говорит, что руководство «Яблока» (от него Гудков шел в Госдуму-2016) положительно отнеслось к его предложению совместно проводить муниципальную кампанию. Правда, в среду московское «Яблоко» исключило Каца из партии «за нанесение ущерба ее интересам», но он предполагает, что федеральное бюро его исключение остановит. По словам Каца, сторонники Гудкова готовы помогать и кандидатам от «Парнаса» и «Открытой России».

Собеседник в оппозиции говорит, что у Гудкова непростые отношения с «Яблоком»: там предполагают, что Кац пытается «расчистить» московское отделение под Гудкова, хотя никаких доказательств этого нет. «Но если с «Яблоком» Гудков сможет договориться, то с Алексеем Навальным – нет, у них взаимное раздражение. При этом «Яблоку» выгоднее было бы поддержать Гудкова, так как у них нет своего кандидата: [председатель московского отделения Сергей] Митрохин на прошлых выборах мэра показал, что он слабый кандидат», – сказал собеседник.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова говорит, что пока Гудков к ним за поддержкой не обращался, но если обратится, они готовы рассмотреть такую возможность. По словам Митрохина, есть предварительное решение московской конференции о выдвижении в мэры именно его: «У Гудкова нет опыта работы в Москве, чтобы претендовать на этот пост». Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский сказал «Ведомостям», что если Гудков пойдет на выборы, то с большой долей вероятности они его поддержат, но решать это будет совет движения. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отказалась от комментариев, с лидером «Парнаса» Михаилом Касьяновым связаться в четверг не удалось. На выборах мэра-2013 Навальный, выдвигавшийся от «РПР-Парнаса», набрал 27,2% голосов, Митрохин от «Яблока» – 3,5%.

Фактически муниципальная кампания в Москве уже идет и формирование общегородской команды – неплохая идея, считает политолог Александр Кынев: «Мобилизующих тем на этих выборах немного, а избирателей на участки приводить надо. Дополнительная идея могла бы придать выборам какой-то смысл и привлечь избирателей». Другие кандидаты тоже могут использовать идею, что, выбирая муниципальных депутатов, москвичи таким образом выражают отношение к властям города и готовятся к выборам мэра, говорит эксперт: «Это правильный разворот, другое дело – как это будет сделано. Качество кампании зависит от множества вещей, в том числе и работы штаба, а в кампании Гудкова в округе были разные персонажи». Удастся ли Гудкову стать единым кандидатом от демократов, будет зависеть от общего дизайна выборов, который пока еще непонятен, добавляет Кынев.

У Гудкова были неплохие шансы по округу, проиграл он очень достойно (см. график) и его кампания показала, что потенциал у него есть, считает политолог Константин Калачев: «Дальше можно было уйти в политическое небытие или напомнить о себе и оставаться на слуху, а со временем быть упоминаемым вместе с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным – как Навального сейчас упоминают в президентской кампании, и этот пример для Гудкова, наверное, является показательным». Но если с Путиным альтернатива сложнее, то у Собянина высокий антирейтинг, его команда допускает ошибки – и все это можно использовать для раскрутки и повышения цитируемости, говорит эксперт: «Если добиться того, что пропагандистская машина московской мэрии заметит Гудкова и начнет его мочить, то можно по мере того, как будет падать популярность Собянина, сыграть на контрпозиционировании». У Гудкова неплохой политический бэкграунд, но удастся ли ему стать единым кандидатом, зависит от того, сможет ли он раскрутиться и продемонстрировать, что ставка на него сможет сыграть, полагает Калачев.