Адвокаты поспорили с Минюстом о сделке со следствием

Федеральная палата адвокатов вступила в заочный спор с Минюстом
А. Махонин / Ведомости
Уточняя правила допроса участников сделки со следствием, в правительстве исказили или вообще не учли положения, сформулированные Конституционным судом, говорится в отзыве Федеральной палаты адвокатов (ФПА), направленном в аппарат Госдумы. Законопроект был подготовлен Минюстом в прошлом году во исполнение решения Конституционного суда, который проверил нормы, позволяющие участникам сделки со следствием давать на суде показания против подельников, и обязал законодателя уточнить порядок участия таких людей в процессах по делам их сообщников.