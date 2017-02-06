Адвокаты поспорили с Минюстом о сделке со следствием

Уточняя правила допроса участников сделки со следствием, в правительстве исказили или вообще не учли положения, сформулированные Конституционным судом, говорится в отзыве Федеральной палаты адвокатов (ФПА), направленном в аппарат Госдумы. Законопроект был подготовлен Минюстом в прошлом году во исполнение решения Конституционного суда, который проверил нормы, позволяющие участникам сделки со следствием давать на суде показания против подельников, и обязал законодателя уточнить порядок участия таких людей в процессах по делам их сообщников.

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