Безопасность и право
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Адвокаты против Минюста

Адвокаты поспорили с Минюстом о сделке со следствием

В министерстве не учли указания Конституционного суда по этому поводу, считают защитники
Федеральная палата адвокатов вступила в заочный спор с Минюстом
Федеральная палата адвокатов вступила в заочный спор с Минюстом
А. Махонин / Ведомости

Уточняя правила допроса участников сделки со следствием, в правительстве исказили или вообще не учли положения, сформулированные Конституционным судом, говорится в отзыве Федеральной палаты адвокатов (ФПА), направленном в аппарат Госдумы. Законопроект был подготовлен Минюстом в прошлом году во исполнение решения Конституционного суда, который проверил нормы, позволяющие участникам сделки со следствием давать на суде показания против подельников, и обязал законодателя уточнить порядок участия таких людей в процессах по делам их сообщников.

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