Демократия
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: ЛДПР хочет быть второй

Владимир Жириновский будет баллотироваться в президенты

ЛДПР начинает борьбу с КПРФ за второе место на выборах-2018, считают эксперты
На съезде было объявлено, что Жириновский будет баллотироваться в президенты в 2018 г.
На съезде было объявлено, что Жириновский будет баллотироваться в президенты в 2018 г.
Сергей Портер / Ведомости

На съезде в субботу ЛДПР переизбрала председателя партии и руководящие органы. Лидером и председателем высшего совета остался Владимир Жириновский. «Лидер партии – это не просто человек, осуществляющий руководящие функции, не менеджер и даже не топ-менеджер. Разумеется, лидер осуществляет эти функции, но также он является символом партии, ее лицом», – объяснил журналистам экс-руководитель высшего совета, зампред Госдумы Игорь Лебедев. На съезде было объявлено, что Жириновский будет баллотироваться в президенты в 2018 г.

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