Владимир Жириновский будет баллотироваться в президенты

На съезде в субботу ЛДПР переизбрала председателя партии и руководящие органы. Лидером и председателем высшего совета остался Владимир Жириновский. «Лидер партии – это не просто человек, осуществляющий руководящие функции, не менеджер и даже не топ-менеджер. Разумеется, лидер осуществляет эти функции, но также он является символом партии, ее лицом», – объяснил журналистам экс-руководитель высшего совета, зампред Госдумы Игорь Лебедев. На съезде было объявлено, что Жириновский будет баллотироваться в президенты в 2018 г.

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