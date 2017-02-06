Владимир Жириновский будет баллотироваться в президенты

На съезде было объявлено, что Жириновский будет баллотироваться в президенты в 2018 г.
Сергей Портер / Ведомости
На съезде в субботу ЛДПР переизбрала председателя партии и руководящие органы. Лидером и председателем высшего совета остался Владимир Жириновский. «Лидер партии – это не просто человек, осуществляющий руководящие функции, не менеджер и даже не топ-менеджер. Разумеется, лидер осуществляет эти функции, но также он является символом партии, ее лицом», – объяснил журналистам экс-руководитель высшего совета, зампред Госдумы Игорь Лебедев. На съезде было объявлено, что Жириновский будет баллотироваться в президенты в 2018 г.