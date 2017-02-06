«Украинский вопрос» может стать первой проверкой для новых отношений России и США

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье в интервью ABC выразил глубокую озабоченность обострением ситуации в Донбассе и заявил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали кризис на Украине во время первого телефонного разговора (ранее Белый дом эту информацию не раскрывал). Первое выступление нового постпреда США при ООН Никки Хэйли в конце прошлой недели началось с осуждения «агрессивных действий России» в Донбассе и обещания сохранить «крымские» санкции. Наконец, сам Трамп в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко (см. врез). «Возобновление ожесточенных боев на востоке Украины может стать первой серьезной лакмусовой бумажкой для планов Трампа улучшить отношения с Россией, тем более его взгляды в отношении Москвы явно противоречат позиции его ближайших советников», – полагает The Wall Street Journal.

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