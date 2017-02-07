Страсбургский суд обвинили в подрыве конституционного строя России

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) политизированы и предвзяты, деятельность этого судебного органа подвергает рискам конституционный строй России и пытается подчинить его западным юридическим понятиям и интересам. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Центра актуальной политики «ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления».

По мнению авторов доклада, решения ЕСПЧ по жалобам на Россию коррелируют с отношениями между Россией и Парламентской ассамблеей совета Европы (ПАСЕ): по мере углубления конфликта между Москвой и ПАСЕ возрастает и сумма компенсаций, выплачиваемых Россией по решениям ЕСПЧ. По данным Центра актуальной политики, в 2013 г. расходы России на компенсационные платежи по жалобам в ЕСПЧ составили 4,1 млн евро, в 2014 г. (после начала конфликта в Восточной Украине) - уже 9,7 млн евро, в 2015 г. — 7,4 млн, а в 2016 г. — 7,7 млн евро.

Ангажированность суда проявляется и в применяемой к России политике двойных стандартов, считают эксперты центра. Примером такой политики они считают решения ЕСПЧ по закону о запрете усыновления российских детей американцами, а также по жалобам российских оппозиционеров и фигурантов «болотного дела». В докладе, в частности, фигурируют имена блогера Антона Носика, оппозиционера Алексея Навального и художника Петра Павленского, жалобы которых удовлетворял ЕСПЧ. «Скорость рассмотрения иска Навального [в связи с задержаниями в ходе акций протеста в 2012-2014 гг.] и присужденная ему сумма компенсационных выплат (63 600 евро) говорят о намеренной и вопиющей политизированности процесса», - подчеркивается в докладе, поскольку в стандартной практике суда выплаты по искам о задержании не превышают 5000 евро.

Тем не менее директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов (бывший член политсовета «Молодой гвардии Единой России») полагает, что несмотря на складывающую практику ЕСПЧ Россия не должна выходить из этой судебной инстанции. «Не надо самоизолироваться и делать то, к чему Россию с 2014 г. подталкивают», - заявил он на презентации доклада (цитата по ТАСС). В то же время Москва должна последовательно отстаивать свою позицию, используя все имеющиеся международные институты, уверен Татаринов. А в перспективе, по его мнению, необходимо потребовать от ЕСПЧ и курирующей его деятельность ПАСЕ прекратить использовать судебные органы в Страсбурге как инструмент политического давления на Россию.

Доклад Центра аналитической политики нельзя назвать научным, это пропаганда, считает профессор НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Елена Лукьянова. Заявление о политизированности ЕСПЧ она считает необоснованным: суд удовлетворяет жалобы людей, чьи права нарушаются, и повышенное количество жалоб (а соответственно, и рост расходов России на покрытие компенсационных платежей) не связано с политическими конфликтами. Чем больше нарушаются права человека, тем большее количество жалоб поступает в ЕСПЧ — и именно такая тенденция наблюдается в последнее время, говорит эксперт.

По мнению юридического директора правозащитного центра «Мемориал» Кирилла Коротеева, доклад «не основан на фактах». Решение ЕСПЧ по Навальному юрист называет очевидным: когда столь ясно нарушаются признанные в Европейской Конвенции права человека, то другого решения ожидать и не стоит. Обвинения же в политизированности ЕСПЧ эксперт связывает с тем, что исполнительная власть не может контролировать этот независимый от нее суд. По множеству вопросов ЕСПЧ как раз занимает позицию в пользу государств (например, по недавним делам «Хатчинсон против Соединенного королевства», «Лаутси против Италии», «АБС против Ирландии», «Ибрагим против Соединенного королевства»), напоминает Коротеев: это вызывает озабоченность заявителей и их представителей, но совершенно игнорируется в докладе, ведь неудобные для авторов факты в нем не обсуждаются. Нарушения прав человека российскими властями неочевидны лишь для российских судов, но для ЕСПЧ - и вопиющи, и просты в решении, резюмирует эксперт.