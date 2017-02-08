Судебных чиновников не выделят в особый вид госслужбы

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник отвергла инициативу Верховного суда о введении особого вида госслужбы – судебной службы
А. Гордеев / Ведомости
Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник отвергла инициативу Верховного суда о введении особого вида госслужбы – судебной службы. Об этом говорится в проекте отзыва правительства («Ведомости» ознакомились с ним). Проект закона «О судебной службе Российской Федерации», который вводит новый вид государственной службы для работников аппаратов судов и системы судебного департамента при Верховном суде, был разработан этим департаментом еще в 2014 г. Согласно инициативе судебным служащим должны присваиваться классные чины, а оклад будет исчисляться в процентном соотношении от оклада председателя Конституционного суда. Судебные чиновники смогли бы рассчитывать на различные надбавки, а их зарплата выросла бы в 2,2 раза.