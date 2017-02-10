Россия и Турция делят северную Сирию

В ходе боев с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) за сирийский город Эль-Баб в четверг российский бомбардировщик нанес непреднамеренный бомбовый удар по зданию, где находились турецкие военные, в результате чего трое из них погибли и 11 были ранены. Об этом сообщили Министерство обороны России и генеральный штаб турецких вооруженных сил. Президенты России и Турции оперативно обсудили этот инцидент в телефонном разговоре: по информации Кремля, Владимир Путин выразил Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования и договорился о «наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ и других экстремистских организаций». Путин и Эрдоган также обсудили другие проблемы мирного процесса в Сирии, вытекающие из недавних мирных переговоров в Астане, и «актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах», в том числе в связи с намеченным на март визитом турецкого президента в Россию.

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