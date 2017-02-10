Международные отношения

Российские ВКС не знали о турецких военных в зоне удара – Песков

В ходе операции под Эль-Баб военнослужащие Турции гибли и под ударами собственных ВВС
Похороны турецких военных, погибших при ударе ВКС России
Похороны турецких военных, погибших при ударе ВКС России
Burhan Ozbilici / AP

Российские военные не имели данных о том, что в зоне удара под Эль-Баб в Сирии находились турецкие военные, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Поэтому эти непреднамеренные удары имели место», отметил Песков. По его словам, в четверг Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «детально и конструктивно» обсудили ситуацию с непреднамеренным ударом.

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Отвечая на вопрос журналистов, является ли это ошибкой турецкой разведки, которая дала России неверные координаты, Песков указал, что «это была несогласованность в предоставлении координат».

В результате нанесенного в четверг ошибочного авиаудара российского бомбардировщика в городе Эль-Баб, за который с ИГИЛ (запрещена в России) ведет борьбу турецкая армия и поддерживаемые ей силы «Сирийской свободной армии», погибло трое и ранены 11 (в том числе один - тяжело) турецких военнослужащих.

По ловам человека, близкого к Минобороны России, турецкие и росийские военные обмениваются координатами, в пределах которых находятся поддерживаемые ими силы. Очевидно, что в этот раз передача обновленных координат запоздала, что, к сожалению, возможно в условиях ожесточенных боев с часто меняющейся линией соприкосновения, говорит собеседник «Ведомостей». Теперь российская и турецкая сторона должны повысить скорость обмена данными и ввести дополнительные ограничения на подвтерждение авиаударов.

Это не единственные потери турецкой армии в ходя боев за Эль-Баб в эти дни. По информации турецкого газеты Hurriet со ссылкой на Генштаб турецких вооруженных сил, всего за 8-9 февраля погибло 13 (включая погибших в результате ошибочного авиаудара) турецких военных, а с начала турецкой операции «Щит Ефрата» погибло более 60 турецких военных.

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