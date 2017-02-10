Новым губернатором Новгородской области может стать директор АСИ

Два человека, близких к Кремлю, сообщили, что слышали об уходе в ближайшее время с должности губернатора Новгородской области Сергея Митина.

По словам человека, близкого к правительству, директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин - главная кандидатура на этот пост. Митин занимал пост губернатора области с 2007 г., а в 2012 г. был переизбран на эту должность. Его мандат истекает осенью 2017 г.

Никитин был назначен генеральным директором АСИ в 2011 г. Агентство занимается продвижением инициатив по улучшению инвестиционного климата, два самых крупных проекта - Национальная предпринимательская инициатива и Национальная технологическая инициатива, агентство составляет также инвестиционные рейтинги регионов. Никитин входит в состав президентских советов по модернизации, экономике, вопросам государственной службы и кадров. До работы в АСИ занимал различные руководящие должности в группе компаний «Рускомпозит».

Никитин очень толковый и компромиссный, характеризует его федеральный чиновник: к нему прислушивается президент, он знает, что происходит в регионах, и адекватно оценивает ситуацию. Никитин сам поднял АСИ, теперь прислушиваются и к агентству, говорит он. Другой чиновник говорит, что Никитин лоббирует интересы помощника президента Андрея Белоусова.

С. Портер / Ведомости Губернатор Новгородской области Сергей Митин

Причин отставки Митина минимум три, говорит политолог Виталий Иванов. Первая: отсутствие очевидных успехов. Достаточно приехать в Великий Новгород, чтобы в этом убедиться, говорит он. Вторая причина - отсутствие сильного федерального покровителя, способного его прикрыть, и, наконец, третья - затянувшийся конфликт с мэром Новгорода Юрием Бобрышевым, которого поддерживает полпредство президента по Северо-Западному федеральному округу.

Крайне низкое качество местной элиты заставляет Кремль второй раз присылать туда «варяга», продолжает Иванов. Кардинально изменить ситуацию в Великом Новгороде это не поможет, но и вес региона в общей электоральной массе очень невелик, говорит политолог. Отставки и замены всегда тонизируют - перед федеральными выборами и в 1990-х, и в 2000-х периодически устраивали зачистки слабых и/или неэффективных глав регионов, напоминает он. Однако следует отметить, что Митин и другие увольняемые губернаторы успешно прошли через выборы, а назначаемые сейчас их сменщики - нет, поэтому увольнения губернаторов - палка о двух концах, замечает Иванов.