Европейский университет не сумел оспорить в суде предписание Рособрнадзора

Московский арбитражный суд отказал Европейскому университету в иске об оспаривании предписания Рособрнадзора по результатам проверки, проведенной в сентябре 2016 г., на основании которого вузу приостановили лицензию, сообщил представитель ЕУСПб. Несмотря на активные прения, суд не поддержал доводы университета о том, что на 16 сентября вузом было исполнено первое предписание в части, касающейся оспариваемых университетом вопросов (спортзал, аттестация, преподаватели-практики), по этому поводу готовится апелляция, говорит представитель вуза.

Сергей Привалов, юрист фирмы «ССП-консалт», которая сопровождала процесс, сказал «Ведомостям», что суд формально подошел к рассмотрению дела и не стал исследовать вопрос, были ли на самом деле допущены те нарушения, которые содержатся в обжалуемой части предписания.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии ЕУСПб 7 декабря. По итогам проведенной в сентябре проверки регулятор обнаружил 120 нарушений, рассказывал «Ведомостям» ректор ЕУСПб Олег Хархордин. По его словам, после работы над их устранением нарушений осталось всего три, но Рособрнадзор посчитал свое предписание неисполненным и приостановил лицензию. Причиной замораживания лицензии стали несвоевременная аттестация сотрудников и недостаточный квалификационный состав преподавателей факультетов политологии и социологии, цитировал ТАСС начальника управления надзора и контроля за образовательными организациями Рособрнадзора Сергея Рукавишникова.

Сейчас вуз работает и проводит занятия только благодаря тому, что сумел добиться обеспечительных мер в виде возобновления лицензии на время рассмотрения дела. Обычно в случае отказа в удовлетворении иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления решения в законную силу, соответственно, обеспечительные меры по этому делу будут действовать до рассмотрения спора судом апелляционной инстанции, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. В то же время обеспечительные меры, принятые судом, могут быть отменены по заявлению лица, участвующего в деле, или самим судом, если он посчитает, что основания, послужившие поводом к обеспечению иска, отпали, отмечает юрист.

Сергей Привалов говорит, что 1 февраля ЕУСПб получил письмо от Рособрнадзора, в котором регулятор снимает с вуза все претензии, которые оспаривает университет, кроме одной, но суд это не принял к сведению. Письмо выложено на сайте ЕУСПб. В нем Рособрнадзор также уведомляет ЕУСПб о том, что у университета есть возможность «самостоятельно подать заявление о прекращении лицензируемой деятельности». При этом «при прекращении действия лицензии все предписания федеральных органов исполнительной власти снимаются с контроля и прекращаются судебные разбирательства», а университет сможет подать заявление о получении новой лицензии, которое будет рассмотрено в течение 45 дней.

В Рособрнадзоре не ответили на запрос «Ведомостей». 27 декабря регулятор подал новый иск к ЕУСПб - об аннулировании лицензии, первое заседание по делу назначено на 2 марта. Рособрнадзор подал этот иск в соответствии с регламентом, так как считает свои предписания неисполненными, в этом разбирательстве ЕУСПб будет защищать свою позицию, говорит Привалов. Университет также подал в московский арбитраж еще один иск к регулятору об оспаривании повторного предписания, дата заседания пока не назначена.

Конфликт с госорганами у ЕУСПб продолжился в конце декабря, когда комитет имущественных отношений Петербурга сообщил о расторжении в одностороннем порядке договора аренды здания на ул. Гагаринской, 3, лит. А. КИО сослался на то, что вуз грубо нарушил правила содержания здания-памятника. ЕУСПб оспаривает расторжение договора в суде.

Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. В нем есть факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В попечительский совет входят экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В вузе обучаются около 250 человек.