Антон Носик хочет отменить «экстремистскую» статью УК через Конституционный суд

Защита блогера Антона Носика подала в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу на приговор по делу о разжигании ненависти в отношении сирийцев (см. врез). Согласно постановлению пленума Верховного суда преступление, предусмотренное ст. 282 УК, совершается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека по признакам пола, расы, национальности и т. д., но вменение Носику таких действий незаконно, пишет в жалобе адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин. По его мнению, выделение группы «сирийцы» по национально-территориальному признаку в заключении экспертизы некорректно и необоснованно, так как не отождествляется с признаками пола, расы, национальности, языка и т. д. А в приговоре суд «потерял» часть определения и оставил только национальный признак, что противоречит не только «объективной истине, но и выводам находчивых экспертов», считают заявители. К тому же суд не дал оценку доводу защиты об отсутствии у Носика умысла, т. е. желания наступления последствий расовой и национальной вражды: сам блогер заявлял, что его целью была поддержка действий Вооруженных сил России в Сирии. При этом ни в обвинительном заключении, ни в приговоре нет указаний на конкретные фразы, которые считаются возбуждающими ненависть или вражду. В жалобе также отмечается, что ЕСПЧ разграничивает провоцирование экстремизма и право людей свободно выражать свои мнения, а пост Носика является продуктом профессиональной журналистской деятельности, т. е. в провокационной форме доносит оценочное суждение. Носик указывал, что это его личное отношение к врагу Израиля, гражданином которого он является, а «образ врага в острой фазе военных конфликтов дегуманизирован». «Понятие «Сирия» для автора текста не географическое пространство и не нация, а комплекс негативных переживаний», – говорится в жалобе.

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