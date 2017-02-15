Безопасность и право
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Блогер не хочет платить за слова

Антон Носик хочет отменить «экстремистскую» статью УК через Конституционный суд

До сих пор такие жалобы КС неизменно отвергал, напоминает эксперт
Сам блогер заявлял, что его целью была поддержка действий Вооруженных сил России в Сирии
Сам блогер заявлял, что его целью была поддержка действий Вооруженных сил России в Сирии
Е. Разумный / Ведомости

Защита блогера Антона Носика подала в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу на приговор по делу о разжигании ненависти в отношении сирийцев (см. врез). Согласно постановлению пленума Верховного суда преступление, предусмотренное ст. 282 УК, совершается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека по признакам пола, расы, национальности и т. д., но вменение Носику таких действий незаконно, пишет в жалобе адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин. По его мнению, выделение группы «сирийцы» по национально-территориальному признаку в заключении экспертизы некорректно и необоснованно, так как не отождествляется с признаками пола, расы, национальности, языка и т. д. А в приговоре суд «потерял» часть определения и оставил только национальный признак, что противоречит не только «объективной истине, но и выводам находчивых экспертов», считают заявители. К тому же суд не дал оценку доводу защиты об отсутствии у Носика умысла, т. е. желания наступления последствий расовой и национальной вражды: сам блогер заявлял, что его целью была поддержка действий Вооруженных сил России в Сирии. При этом ни в обвинительном заключении, ни в приговоре нет указаний на конкретные фразы, которые считаются возбуждающими ненависть или вражду. В жалобе также отмечается, что ЕСПЧ разграничивает провоцирование экстремизма и право людей свободно выражать свои мнения, а пост Носика является продуктом профессиональной журналистской деятельности, т. е. в провокационной форме доносит оценочное суждение. Носик указывал, что это его личное отношение к врагу Израиля, гражданином которого он является, а «образ врага в острой фазе военных конфликтов дегуманизирован». «Понятие «Сирия» для автора текста не географическое пространство и не нация, а комплекс негативных переживаний», – говорится в жалобе.

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