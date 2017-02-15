Общественную палату признали неэффективной

Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, подвели итоги исследования эффективности работы Общественной палаты («Ведомости» ознакомились с результатами исследования). В опросе приняли участие 140 экспертов ОГФ и КГИ, среди которых научные работники, сотрудники аналитических центров и некоммерческих организаций (НКО), хотя ранее предполагалось, что исследование будет проведено среди 500 экспертов. Анкетирование проводилось с 24 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. «Единицу» и «двойку» (по десятибалльной шкале) за эффективность Общественной палате поставили 37% опрошенных, «тройку» - 25%. Максимальной «десяткой» работу палаты оценили лишь 3% экспертов. При этом только 4% из них считают, что Общественная палата в полной мере (на 10 баллов) представляет интересы институтов гражданского общества, а 44% опрошенных ограничились оценками в 1 и 2 балла.

Большинство экспертов — 84 из 140 — не смогли назвать ни одного действующего члена Общественной палаты, который представлял бы их интересы. Среди тех же, кто был упомянут, лидирует руководитель «Агентства социальной информации» Елена Тополева-Солдунова (она является членом оргкомитета ОГФ) – о ней вспомнили 18 опрошенных. По пять раз были названы Любовь Духанина (она ушла из Общественной палаты после избрания в Госдуму) и Антон Цветков, четверо экспертов вспомнили Султана Хамзаева и Игоря Шпектора, трое - Лео Бокерию, Юлию Зимову и Александра Музыкантского.

Отдельно эксперты оценили деятельность комиссий Общественной палаты. Больше всего экспертов участвовали в оценке комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами (18%), комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК (12%) и комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ (11%). Реже всего эксперты вспоминали о работе комиссий по развитию реального сектора экономики и по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Из председателей комиссий выше всего была оценена работа Евгении Уваркиной (комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий) и Александра Русакова (комиссия по развитию науки и образования). Работу руководителя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местному самоуправлению и ЖКХ Игоря Шпектора пятеро экспертов оценили хорошо, но семеро поставили оценку «плохо».

Экспертам также был задан вопрос, кто мог бы войти в новый состав Общественной палаты. Среди названных ими общественников чаще других упоминались правозащитники Зоя Светова, Валерий Борщев и Андрей Бабушкин, эксперт Новороссийского комитета по правам человека Вадим Коростелев, руководитель центра «Грани» Светлана Маковецкая, эколог Асхат Каюмов, директор центра «БлагоСфера» Наталья Каминарская, а также вышеупомянутая Уваркина.

В экспертных рекомендациях по поводу совершенствования Общественной палаты отмечается, что изначально президентская квота в палате рассматривалась как механизм запуска процесса ее формирования на начальном этапе, а потом общество должно было найти независимые от власти способы формирования этого органа. Но сейчас состав Общественной палаты фактически определяется администрацией президента или региональными органами исполнительной власти, констатируют эксперты. В 2012 г., согласно опросу ФОМ, только 3% респондентов позитивно оценивали деятельность Общественной палаты, а 54% не знали о ее существовании. В 2014 г., по опросу «Левада-центра», о палате знали уже 53% россиян, но полезной для страны ее деятельность называли только 11%.

Повысить эффективность Общественной палаты как института можно, изменив ее состав и принципы формирования, полагает большинство экспертов. Для этого, в частности, нужно провести честные выборы в палату, отказаться от тотального контроля за ее формированием со стороны администрации президента и региональных администраций, формировать ее путем голосования экспертов и допустить в палату НКО, признанные иностранными агентами. Эксперты также предлагали расширить полномочия Общественной палаты, в том числе наделив ее правом законодательной инициативы, общественного контроля и функциями контроля за мерами поддержки НКО. Кроме того, эксперты считают необходимым создать совместные рабочие группы из представителей Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты и НКО для работы над законодательством, обеспечить прозрачность палаты при проведении нулевых чтений и принятии решений о формировании состава Общественных наблюдательных комиссий за местами заключения, организовать публичное рейтингование членов палаты. При этом 10% экспертов считают, что институт Общественной палаты невозможно улучшить и его надо упразднить.

Процесс формирования нового состава Общественной палаты стартует в 20-х числах февраля. Администрация президента должна направить письма будущим членам палаты, которые будут делегированы в нее по президентской квоте, после чего в марте президент подпишет указ о назначении 40 членов Общественной палаты. Затем 85 членов палаты будут назначены из числа членов региональных общественных палат, а еще 43 члена выберет рабочая группа из 21 человека, в состав которой войдут члены нынешней палаты и представители нового созыва, прошедшие по президентской и региональной квоте.

Как полагают эксперты ОГФ и КГИ, поскольку формирование нового состава Общественной палаты уже начинается, то можно максимально эффективно использовать нынешние правила и начать разрабатывать новую методологию формирования палаты в 2019 г. В частности, для повышения качества этого общественного органа эксперты предлагают включить в него «живых» представителей гражданского общества и «конструктивно критически мыслящих людей взамен конформистов и безоговорочных лоялистов». В качестве примера подобной «перезагрузки» эксперты приводят Центризбирком, который благодаря смене состава «демонстрирует новый стиль работы». Кроме того, в палате должны быть представлены наиболее эффективные НКО с устойчивой репутацией. Наконец, эксперты считают необходимым разработать критерии для оценки эффективности деятельности Общественной палаты и, в частности, мониторить принятые по результатам «нулевых чтений» изменения в законопроекты, вести общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти, публиковать информацию о расходах, связанных с обеспечением деятельности палаты.