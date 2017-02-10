Обновление Общественной палаты должно начаться не позже марта

Кто войдет в новый состав Общественной палаты, зависит от того, зачем она будет нужна

Но зачем она нужна – в Кремле, похоже, еще окончательно не решили

Администрация президента в 20-х числах февраля должна направить письма кандидатам в Общественную палату, которых планируется делегировать по президентской квоте, сообщили «Ведомостям» два собеседника в палате. Указ об их назначении будет подписан в середине марта, говорит один из членов палаты: «Сроки перенеслись, поскольку перед Новым годом был принят закон, отменяющий интернет-голосование при формировании палаты».