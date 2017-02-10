Демократия
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Зачем обществу палата

Обновление Общественной палаты должно начаться не позже марта

Но зачем она нужна – в Кремле, похоже, еще окончательно не решили
  • Елена Мухаметшина,
  • Петр Козлов,
  • Ольга Чуракова
  • / Ведомости
Кто войдет в новый состав Общественной палаты, зависит от того, зачем она будет нужна
Кто войдет в новый состав Общественной палаты, зависит от того, зачем она будет нужна
Денис Гришкин / Ведомости

Администрация президента в 20-х числах февраля должна направить письма кандидатам в Общественную палату, которых планируется делегировать по президентской квоте, сообщили «Ведомостям» два собеседника в палате. Указ об их назначении будет подписан в середине марта, говорит один из членов палаты: «Сроки перенеслись, поскольку перед Новым годом был принят закон, отменяющий интернет-голосование при формировании палаты».

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