В администрации Трампа знают о «нарушении Россией договора об РСМД»

В Совете Федерации и Госдуме отвергают утверждения The New York Times о том, что Россия тайно развернула крылатые ракеты наземного базирования большой дальности, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В администрации США говорят, что в курсе и что это старая история. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что нарушение договора б РСМД Россией представляет собой «значительную военную угрозу» вооруженным силам США в Европе и союзникам США по НАТО и призвал немедленно отреагировать.

В администрации Дональда Трампа агентству Reuters подтвердили информацию NYTimes о том, что Россия тайно развернула крылатую ракету с американским обозначением SSC-8, которую до того несколько лет тестировала, и что это действительно является нарушением договора об РСМД.

«Мы знаем, что это старая проблема», - добавил он и уточнил, что русские начали работы по созданию и испытаниям «этих штук» еще во время президентства Барака Обамы. Проблема в том, что сейчас эти ракеты развернуты, и это еще более вопиющее нарушение договора об РСМД. Администрация Обамы выражала протест, пытаясь убедить Москву прекратить нарушения пока ракеты находились на стадии испытаний, отметил собеседник Reuters. По его словам, сейчас в Белом доме изучают ситуацию.

Минобороны России оперативно на комментарий Reuters не ответило.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн, который возглавляет комитет Сената по вооруженным силами, призвал администрацию Трампа немедленно отреагировать на нарушение со стороны России, в котором он не сомневается. Он считает необходимым усилить проводимую Америкой в Европе политику сдерживания и защиты союзников США. По его мнению, необходимо продолжить модернизацию ядерных сил США, обеспечить сохранность и подготовленность сил ядерного сдерживания НАТО и быть готовыми противостоять российской ядерной доктрине. Как считает Маккейн, эта доктрина «призывает использовать ядерное оружие первыми». Сенатор также отметил, что развертывание Россией крылатых ракет в нарушение договора об РСМД происходит одновременно с тем, как президент Владимир Путин «продолжает тестировать новую администрацию» США.

Договор о РСМД в 1987 г. подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Согласно договору подлежали ликвидации все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Развертывание таких систем также было запрещено. По данным NYT, два ракетных дивизиона (по четыре боевых машины каждый), вооруженные новой ракетой, уже развернуты, один из них находится в районе полигона Капустин Яр, второй - где-то еще. Открытой информации о комплексе нет. Издание утверждает, что это те же комплексы, в испытаниях которых в 2014 г. Россию обвиняла администрация Обамы и, в частности, Госдепартамент, который указывал на нарушение договора об РСМД. Москва обвинения отвергала.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал сообщения американских СМИ о разворачивании крылатых ракет несоответствующими действительности. «Никаких решений на эту тему не принималось, и тем более не предпринималось никаких действий», - сказал он «Интерфаксу». «Россия привержена РСМД» и никогда не исповедовала политику двойных стандартов, заверил он. «Прежде чем предпринимать какие-то действия в нарушение договора мы бы заранее объявили о выходе из него или приостановке его действия», - сказал сенатор.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев увидел в «утечках в СМИ» о ракетах продолжение информационной войны против сторонников налаживания отношений с Россией в новой администрации США. «Авторы этой затеи, видимо, уверены, что и политиков, и общественность нужно удерживать в состоянии постоянного страха перед мифической внешней угрозой», - сказал он «Интерфаксу». Как он выразился, цель этих утечек - «не дать новому президенту совершить свой "разворот над Атлантикой" в смысле пересмотра трансатлантической политики США, нацеленной на утверждение однополярный модели мира». Косачев отметил неуместность коментирования статей с неназванными источниками, когда речь идет «о совершенно конкретных и подлежащих проверке договорённостях сторон». «Если у американской стороны есть вопросы, они должны ставиться официально и в установленном Договором об РСМД порядке», - отметил Косачев. Он напомнил, что Москва именно так выражает свои обеспокоенности в связи «с размещением американских компонентов системы ПРО в Европе, входящим в противоречие и с общими задачами поддержания стратегического баланса сил, и с положениями ДРСМД».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва договор об РСМД не нарушала и «Вашингтон валит с больной головы на здоровую». «Именно Вашингтон нарушает договор о ракетах средней и малой дальности, размещая элементы противоракетной обороны в странах Восточной Европы», - отметил депутат.