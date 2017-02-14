США: Россия получила ракету, нарушающую договор РСМД

Россия «тайно» приняла на вооружение крылатую ракету наземного базирования большой дальности, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет The New York Times со ссылкой на чиновников администрации. По мнению газеты, это большое препятствие на пути заявленного президентом США Дональдом Трампом улучшения отношений с российским коллегой Владимиром Путиным, особенно учитывая, что договор о РСМД был одной из основ окончания холодной войны.

По данным WP, два ракетных дивизиона (по четыре боевых машины каждый), вооруженные этой ракетой, уже развернуты: причем один из них - не в районе полигона Капустин Яр. В связи с этим американское обозначение опытного комплекса - SSC-X-8 - заменено на постоянное - SSC-8. Открытой информации о комплексе нет, но вероятно речь идет о ракете 9M729, которая предположительно является наземным вариантом авиационной стратегической крылатой ракеты Х-101 с дальностью полета до 5500 км с обычной или ядерной боеголовкой.

Бывший командующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав неоднократно называл российские наземные крылатые ракеты «угрозой, требующей ответа». Он также указывал, что их боевые машины унифицированы с обычными ПУ ракет «Искандер», не подпадающих под действие РСМД, поэтому надежно идентифицировать их «крайне сложно». Обеспокоенность тем, что новая российская разработка нарушает РСМД, выражала еще администрация Барака Обамы после испытаний российской ракеты в 2014 г.

По мнению газеты, в свете этой информации Трампу не стоит надеяться, что сенат легко одобрит новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). СМИ сообщали, что в разговоре с Путиным 28 января Трамп раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ (СНВ-3), заключенный в 2010 г. при администрации Обамы: Трамп счел, что договор выгоднее России, чем США. СНВ-3, подписанный в 2010 г., предполагает сокращение до 700 развернутых стратегических ракет всех видов, а боезарядов - до 1550 единиц.

Договор о РСМД в 1987 г. подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Согласно договору, подлежали ликвидации все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Развертывание таких систем также было запрещено. «Под нож», в частности, попали только что созданные в СССР в противовес американским «Томагавкам» крылатые ракеты наземного базирования РК-55 «Рельеф» (морской аналог - «Гранат»).

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