Аренда автомобилей Петербургом за 439 млн рублей признана неправомерной

Законодательное собрание Петербурга неправомерно заключило контракт за 439 млн руб. на транспортное обслуживание депутатов c единственным поставщиком, решила 17 февраля на собрании комиссия Управления федеральной антимонопольной службы по Петербургу, сообщила ее представитель. УФАС вынесло предупреждение о ненарушении закона, согласно которому, парламент должен расторгнуть контракт до 31 марта и просвети конкурс заново, лицо, подписавшие договор должно быть привлечено к административной ответственности, добавила она. Если чиновники не расторгнут контракт, УФАС обратится в суд, уточнила представитель ведомства.

Заксобрание заключило контракт стоимостью 439 млн руб. на трехлетнее транспортное обслуживание депутатов с ГБАУ «Смольнинское» 29 декабря 2016 г., следует из документов на сайте госзакупок. По данным контракта стоимость обслуживания на 2018 -2019 гг. будет корректироваться исходя из утвержденных тарифов. Цены в «Смольнинском» начинаются от 750 руб. за час для автомобилей эконом класса - до 1300 руб. за час для представительских машин, согласно ее официальному сайту.

Жалобу в УФАС подал руководитель петербургского отделения Transperency international Дмитрий Сухарев, который указал на то парламент нарушил закон о конкуренции, заключив контракт без торгов. Кроме этого в закупке не был указан расчет и обоснование цены, говорится в жалобе.

Представили Заксобрания ссылались на то, то ГУПы имеют исключительные полномочия в ряде сфер, в том числе при транспортном и гостиничном обслуживания органов власти, сообщила представитель УФАС. По ее словам, антимонопольная служба с 2011 г. оспаривает региональный закон, который содержат эти положения. Юристы Заксобрания указали на то, что не стали публиковать расчет и обоснование цены, так как приложение с этими данными содержит информацию о государственных номерах автомобилей с привязкой к конкретным депутатам, говорит представитель УФАС, замечая, то конфиденциальные данные можно было «замазать» перед публикацией.

В ГБАУ «Смольнинское» отказались комментировать ситуацию. Представитель Законодательного собрания Петербурга сообщила, что в парламенте пока не видели предписание УФАС.