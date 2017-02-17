Губернатор Петербурга отклонил законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вернул без подписания законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщает пресс-служба законодательного собрания Петербурга. Губернатор предложил изменить законопроект так, чтобы депутаты могли собрать до 100 человек без уведомления администрации, но такие встречи, считает Полтавченко, должны проходить в местах, которые будут определяться правительством Петербурга. В Петербурге уже есть пять мест, где могут проходить митинги, но в связи с разработкой данного законопроекта список вполне может быть расширен, сообщил представитель пресс-службы закса. По его словам, законопроект Полтавченко будет рассматриваться на ближайшем заседании городского парламента. Депутаты имеют право поддержать ее или попытаться преодолеть вето, говорит представитель закса.

«Уверен, депутаты петербургского парламента поддержат поправку губернатора и примут закон в новой редакции», — цитирует пресс-служба слова председателя закса Вячеслава Макарова.

То, что предлагает Полтавченко, — лучше, чем предыдущий законопроект, но эти меры все равно затруднят работу с избирателями, считает депутат петербургского закса Борис Вишневский. Он считает, что ограничение в 100 человек не оправдано. На одни встречи приходят 20 человек, а на другие 300, все зависит от остроты общественной ситуации и реакции людей на нарушение их прав, говорит Вишневский. Кроме того, нельзя устанавливать список мест для встреч, уверен депутат. Если где-то, к примеру, незаконно вырубается сквер, то депутат должен оперативно встретиться с избирателями именно в этом месте, а не в Удельном парке, и не подавать заявку за 10 дней, заключает Вишневский.

Сейчас законодательство никак не регулирует, в какой форме и на какой территории должны проводиться встречи с избирателями. Законопроект о внесении изменений в законы «О статусе депутата заксобрания» и «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, был принят 8 февраля и должен был вступить в силу через 10 дней после того, как губернатор подпишет его. За принятие закона выступили 38 депутатов петербургского законодательного собрания, 11 были против.

Законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, 1 февраля внес депутат из «Единой России» Александр Тетердинко. «Под предлогом организации встреч с избирателями некоторые депутаты фактически устраивают акции», — объяснил Тетердинко на первом чтении законопроекта (цитата по «Интерфаксу»). «Используя свой статус депутатов, наши коллеги, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, обходят закон о митингах, шествиях и пикетировании. Мы полагаем, что эту лазейку надо закрыть», — заявил Тетердинко.

Петербургские депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев 28 января провели встречу с петербуржцами в сквере у Исаакиевского собора, куда пригласили противников передачи собора РПЦ. Тогда на встречу с депутатами пришли до 1000 человек и собравшиеся договорились о следующих акциях. 12 февраля протестующие встали вокруг Исаакия живым кольцом.

Сегодня Тетердинко сказал «Интерфаксу, что «в целом губернатор поддержал проект, но предложил его немного откорректировать». Комитет по законодательству парламента одобрил предложения Полтавченко, добавил депутат.