Екатеринбургский ловец покемонов обжаловал свой арест в ЕСПЧ

Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, которого судят за ловлю покемонов в церкви, подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на свой арест, рассказал «Ведомостям» адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий его в Страсбурге. Соколовский считает содержание под стражей явно неадекватной мерой по отношению к совершенным им действиям. Главной целью, утверждает блогер, было наказание его за огласку фактов сотрудничества эксперта Юлии Тагильцевой, готовившей заключение по делу Соколовского, с Центром по противодействию экстремизму (Центром «Э») МВД по Свердловской области (это подразделение осуществляло оперативное сопровождение расследования). Таким образом, уголовное преследование и арест являются нарушением права заявителя на свободу и на выражение своего мнения, настаивает он.

Отрицание бога В роликах Соколовского экспертиза обнаружила признаки оскорбления чувств верующих, формируемого через отрицание существования бога, основателей христианства и ислама. Эксперты также отметили лингвистические признаки оскорбления чувств верующих при помощи неуместной метафоры «зомби» применительно к Христу.

Соколовский был задержан в сентябре 2016 г. по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с публикацией нескольких видеороликов на YouTube (см. врез). Поначалу блогера отправили под домашний арест, в октябре следователь ходатайствовал о его продлении. Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков представил свои возражения: он ссылался на то, что единственным доказательством обвинения стало заключение доцента Уральского государственного педагогического университета Юлии Тагильцевой. И есть основания полагать, что она заинтересована в исходе дела, так как сотрудничала с замначальника регионального Центра «Э» Артуром Карапетяном, допрошенным по делу в качестве свидетеля – в частности, у них есть совместные публикации, отметил адвокат. Он также обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных денег на такую работу эксперта. После этого следователь отозвал ходатайство о продлении домашнего ареста и попросил суд отправить Соколовского в сизо, ссылаясь на нарушения режима и новые публикации в аккаунте блогера. Суд эту просьбу удовлетворил.

В минувшую среду управление Следственного комитета России по Екатеринбургу сообщило, что расследование окончено и дело передано в суд. Блогеру инкриминируют размещение в сети девяти роликов, которые, по оценке экспертов, содержат признаки разжигания розни. Публикация семи из них, в том числе сцены игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови, квалифицирована еще и как оскорбление чувств верующих. По словам Бушмакова, заключение Тагильцевой осталось в материалах дела, поступившего в суд. Там также есть еще два заключения ФСБ и результаты комплексной экспертизы, подготовленной коллегами Тагильцевой по университету.

Профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов считает действия Соколовского провокацией. Это противоречит европейским ценностям, предупреждает он: и ООН, и Европа усиленно борются с преступлениями на почве всякой ненависти. Не так давно The Guardian опубликовала обзор подобных преступлений в Британии: за оскорбительный комментарий в соцсети легко дают от месяца до трех реальной тюрьмы, замечает Гололобов. Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев вспоминает, что ЕСПЧ уже рассматривал дела о пределах дискуссии в интернете (в частности, жалобу эстонского информационного портала, оштрафованного за отказ удалить оскорбительные комментарии) и нарушений в действиях властей не нашел. Но дело Соколовского – совсем другая история, уверен юрист: выступления с жесткой критикой, по мнению ЕСПЧ, вполне допустимы.