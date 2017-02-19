Демократия

Екатеринбургский ловец покемонов обжаловал свой арест в ЕСПЧ

По его словам, оценивавший его действия эксперт сотрудничает с Центром «Э» МВД
Соколовский считает содержание под стражей неадекватной мерой по отношению к совершенным им действиям
Соколовский считает содержание под стражей неадекватной мерой по отношению к совершенным им действиям
А. Гордеев / Ведомости

Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, которого судят за ловлю покемонов в церкви, подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на свой арест, рассказал «Ведомостям» адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий его в Страсбурге. Соколовский считает содержание под стражей явно неадекватной мерой по отношению к совершенным им действиям. Главной целью, утверждает блогер, было наказание его за огласку фактов сотрудничества эксперта Юлии Тагильцевой, готовившей заключение по делу Соколовского, с Центром по противодействию экстремизму (Центром «Э») МВД по Свердловской области (это подразделение осуществляло оперативное сопровождение расследования). Таким образом, уголовное преследование и арест являются нарушением права заявителя на свободу и на выражение своего мнения, настаивает он.

Отрицание бога

В роликах Соколовского экспертиза обнаружила признаки оскорбления чувств верующих, формируемого через отрицание существования бога, основателей христианства и ислама. Эксперты также отметили лингвистические признаки оскорбления чувств верующих при помощи неуместной метафоры «зомби» применительно к Христу.

Соколовский был задержан в сентябре 2016 г. по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с публикацией нескольких видеороликов на YouTube (см. врез). Поначалу блогера отправили под домашний арест, в октябре следователь ходатайствовал о его продлении. Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков представил свои возражения: он ссылался на то, что единственным доказательством обвинения стало заключение доцента Уральского государственного педагогического университета Юлии Тагильцевой. И есть основания полагать, что она заинтересована в исходе дела, так как сотрудничала с замначальника регионального Центра «Э» Артуром Карапетяном, допрошенным по делу в качестве свидетеля – в частности, у них есть совместные публикации, отметил адвокат. Он также обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных денег на такую работу эксперта. После этого следователь отозвал ходатайство о продлении домашнего ареста и попросил суд отправить Соколовского в сизо, ссылаясь на нарушения режима и новые публикации в аккаунте блогера. Суд эту просьбу удовлетворил.

В минувшую среду управление Следственного комитета России по Екатеринбургу сообщило, что расследование окончено и дело передано в суд. Блогеру инкриминируют размещение в сети девяти роликов, которые, по оценке экспертов, содержат признаки разжигания розни. Публикация семи из них, в том числе сцены игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови, квалифицирована еще и как оскорбление чувств верующих. По словам Бушмакова, заключение Тагильцевой осталось в материалах дела, поступившего в суд. Там также есть еще два заключения ФСБ и результаты комплексной экспертизы, подготовленной коллегами Тагильцевой по университету.

Суд отпустил екатеринбургского ловца покемонов под домашний арест

Профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов считает действия Соколовского провокацией. Это противоречит европейским ценностям, предупреждает он: и ООН, и Европа усиленно борются с преступлениями на почве всякой ненависти. Не так давно The Guardian опубликовала обзор подобных преступлений в Британии: за оскорбительный комментарий в соцсети легко дают от месяца до трех реальной тюрьмы, замечает Гололобов. Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев вспоминает, что ЕСПЧ уже рассматривал дела о пределах дискуссии в интернете (в частности, жалобу эстонского информационного портала, оштрафованного за отказ удалить оскорбительные комментарии) и нарушений в действиях властей не нашел. Но дело Соколовского – совсем другая история, уверен юрист: выступления с жесткой критикой, по мнению ЕСПЧ, вполне допустимы.

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Комментарии  ()
nas
19:09 19.02.2017
Если бы он в мечети попытался ловить покемонов, то возможно так легко бы не отделался.
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