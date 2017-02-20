Россия признала паспорта самопровозглашенных республик Донбасса

Паспорта ДНР (на фото) теперь пригодятся и в России
Сергей Коньков / ТАСС
Россия официально объявила о признании паспортов, дипломов об образовании, свидетельств о рождении и смерти и некоторых других документов, выдаваемых властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые Кремль согласно публичным заявлениям представителей российского руководства по-прежнему считает территорией Украины. Это решение принято «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений», говорится в тексте указа президента Владимира Путина, опубликованного в субботу на официальном сайте Кремля. Принимая такое решение, президент руководствовался целями «защиты прав и свобод человека и гражданина», а также «принципами и нормами международного гуманитарного права», отмечается в преамбуле документа.