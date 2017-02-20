Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин

Дипломатическая карьера Чуркина продлилась 40 лет - от Брежнева до Путина

Сегодня, 20 февраля, за день до 65-летия, скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщил сайт российского МИД.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин», — говорится в сообщении министерства. «Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», - говорится в релизе.

«Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», - написала в своем Facebook представитель МИД Мария Захарова.

«Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долго находился здесь, в ООН, и мы выражаем свои соболезнования его семье, друзьям, правительству России», - сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

От Брежнева до Путина

Чуркин - дипломат, начавший карьеру еще при генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе - в 1974 году, и проработавший в системе МИД более 40 лет. Чуркин был переводчиком на переговорах Брежнева с президентом США Джимми Картером по ОСВ-2 в Женеве.

С 1982 гг. - второй и первый секретарь посольства СССР в США. Как вспоминал сам Чуркин, именно он, нетипично для советской дипломатии тех лет, лично выступил перед широкой аудиторией в США в 1986 году в связи с Аварией на Чернобыльской АЭС.

С 1987 г. по 1989 г. - референт Международного отдела ЦК КПСС, в 1989 - 1990 гг. - пресс-секретарь министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. С 1991 г. по 1992 г. - начальник Управления информации Министерства внешних сношений СССР, затем МИД России.

С июня 1992 г. по октябрь 1994 гг. - замминистра иностранных дел России Андрея Козырева, спецпредставитель президента на мирных переговорах по Югославии. 1994-1998 гг. - чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии, представитель России в НАТО.

В 1998 - 2003 гг посол России в Канаде. В 2003-2006 гг. - посол МИД по особым поручениям, с апреля 2006 г. назначен постпредом России при ООН в Нью-Йорке, представитель России в Совбезе ООН.

Награжден орденами Почета (2009), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012). Отмечен благодарностью президента (1994). У Виталия Чуркина остались жена и двое детей.