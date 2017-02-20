Транспортным хулиганам добавили статью

Комитет по госстроительству Думы во вторник одобрит законопроекты, направленные против хулиганства на транспорте. В окончательном виде (первые предложения были внесены еще в 2011 г.) в Уголовном кодексе (УК) появятся два новых наказания.

Депутаты предлагают ввести в часть 1 ст. 213 о хулиганстве ответственность за хулиганство на всех видах транспорта общего пользования с наказанием в виде штрафа в размере 300 000–500 000 руб. или лишения свободы на срок до пяти лет. Депутаты также предлагают ввести еще одну отдельную статью 267.1 за хулиганские действия, угрожающие безопасности движения транспортных средств (сейчас за аналогичные правонарушения существует только административная ответственность). По этой статье предлагается наказывать штрафом в размере от 150 000 до 300 000 руб. или лишением свободы на срок до двух лет.

Административная и уголовная ответственности различаются последствиями для гражданина от применения наказания: административная по истечении трех лет считается погашенной, говорит адвокат бюро Trust Алексей Токарев. Осознание этих последствий влияет на гражданина. Дополнение Уголовного кодекса статьями о наказании за хулиганские действия на транспорте усиливает степень ответственности и ее последствия, а также общественную значимость этих проступков для их понимания правонарушителями, считает эксперт. Речь не только о нарушении порядка, выраженного в неуважении к обществу, эта ответственность усилена, потому что такие нарушения могут привести к катастрофе или смерти, говорит Токарев. В любом общественном месте установлен порядок поведения, когда нарушение правил происходит в транспорте, то ответственность должна быть более усилена именно из-за того, что такое нарушение может повлечь катастрофу и смерть, продолжает Токарев.

В США подобные правонарушения расцениваются как еще более серьезные: «В Америке если человек вступил на борт самолета и нарушил порядок, суд может квалифицировать это как покушение на убийство». Можно громко ругаться на борту, а можно кинуть бутылку, что может привести к последствиям для безопасного полёта самолёта, поясняет адвокат. Госдума ужесточает наказание, и теперь просто нарушение правил поведения будет отличаться от нарушений, могущих привести к катастрофе: «Это важный аспект, и чем больше статей будет в УК, тем более качественно мы сможем квалифицировать деяния», - добавляет Токарев.