«Справедливая Россия» может выдвинуть в президенты женщину

На случай невыдвижения лидера эсеров Сергея Миронова кандидатом в президенты в партии рассматривают вариант с проведением праймериз. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько источников в партии, сам Миронов отметил, что такой вариант не исключен.

Миронов рассказал, что вопрос с его выдвижением будет решен в ближайшие несколько месяцев. «Если я не пойду, то в партии есть много достойных кандидатов», - отметил он. Идти сам сейчас он не очень хочет и рассматривает вариант поддержки провластного кандидата, а также думает о выдвижении зампреда Госдумы Ольги Епифановой, говорит близкий к руководству собеседник в партии.

Собеседники «Ведомостей» называют возможными претендентами Олега Шеина, Александра Буркова и Валерия Гартунга. И Шеин, и Бурков приходили к Миронову с предложениями своих кандидатур, говорит партиец. Миронов эти вопросы не решает, их решают в администрации президента, напоминает другой партиец. При нынешнем раскладе перспектив нет, считает он: «Внутри партии многие коллеги настаивают на праймериз, есть группа достойных людей, которые отошли в сторону (после выборов эсеры оказались в Госдуме без Александра Тарнавского, Александра Романовича, Александра Агеева. Недавно из партии вышла сенатор Елена Мизулина - прим. "Ведомости"). Но решение не принято и сейчас допускается все, что угодно», - подчеркивает собеседник.

Из думской оппозиции о решении баллотироваться заявил пока только Владимир Жириновский (ЛДПР). О своем выдвижении пока, как и Миронов, молчит лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «В декабре Геннадий Андреевич обратился к сторонникам народного-патриотитческого блока с письмом, в котором предложил обсудить кандидатов на пост президента, состав правительства народного доверия, предвыборную программу партии», - говорит коммунист Дмитрий Новиков. Народно-патриотические силы уже собирались в феврале для обсуждения этих вопросов, кандидатура Зюганова называлась на этой встрече несколько раз. Впереди продолжение обсуждения, соответственно и решение будет принято позже, подчеркивает Новиков. Зюганов - базовый и ключевой ключевой кандидат, добавляет собеседник в КПРФ. «Ничего не предопределено. Мы играем обе комбинации, на двух досках, чтобы затем, когда придет время, выбрать самый эффективный трек», - говорит он.

Эсеры встревожены тем, что потерялись в прогнозировании расклада выборов между Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским, Михаилом Касьяновым, Григорием Явлинским, Алексеем Кудриным и Алексеем Навальным, говорит политолог Михаил Виноградов. Возможные праймериз - попытка актуализировать себя в расчете или получить какой-то приставной стул в коалиции поддержки провластного кандидата, или какое-то особое поручение по собственному, считает эксперт. «Тем более что сценарий кампании успеет, возможно, еще претерпеть изменения за ближайшие полгода», - добавляет Виноградов.

В возможных кандидатах кроется ловушка - в кампании не нужны люди, менее яркие, чем «Справедливая Россия», а партии не нужны персоны более яркие, чем сама партия, отмечает специалист. Лучший для эсеров вариант - выдвижение женщины, и овцы будут сыты, и волки целы, а любой другой вариант (Гартунг или Бурков) чреват претензиями на лидерство в партии, считает политолог Константин Калачев. Преждевременны утверждения, что тройка кандидатов от парламентских партий будет прежней, для эсеров выдвижение Миронова похоже на политическое самоубийство, поэтому надо искать другие варианты, говорит он. Выдвижение Хованской или Епифановой дает возможность выделиться из общего ряда, получить 5% и еще бонус на голосовании по гендерному принципу - есть избиратели, которые с удовольствием поддержат женщину, отмечает Калачев.